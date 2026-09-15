Todo el mundo cree que el cangrejo de 'La Sirenita' se llama Sebastián, pero el nombre oficial del mítico personaje de Disney es este otro

Las películas animadas de Disney nos han dejado multitud de personajes inolvidables a lo largo de los años, desde protagonistas que dejaron huella hasta secundarios que aprovechaban a fondo su limitada presencia en pantalla. A este último grupo pertenece el cangrejo de 'La Sirenita' que todo el mundo conoce por el nombre de Sebastián, pero lo cierto es que su insólito nombre oficial es muy distinto.

"¡No es de extrañar que sea tan quisquilloso!"

Siendo justos, Sebastián había sido conocido de forma oficial por ese nombre durante casi tres décadas, pero ya en 1989 se anunció que su nombre real es Horatio Thelonious Ignacious Crustaceous Sebastian, por lo que Sebastián es en realidad su apellido. Sin embargo, fue un dato posteriormente ignorado -hasta en los títulos de crédito de la película aparecía acreditado Samuel W. Wright como la voz de, simplemente, Sebastian- durante casi tres décadas hasta que Disney decidió recuperarlo en 2016.

Con motivo de la celebración de la D23, la propia Disney lanzó una lista para recordar los verdaderos nombres de algunos personajes que muchos habíamos olvidado. Y en el caso que nos ocupa se añadió la siguiente ocurrencia al respecto: "El mordaz compañero de La Sirenita de 1989 debe odiar rellenar cualquier tipo de papeleo oficial; ¡no es de extrañar que sea tan quisquilloso!"

En ninguna aparición posterior se Sebastián se ha hecho alusión al original de ese larguísimo nombre, pero en la serie de televisión de 'La sirenita' estrenada en 1992 y que funcionaba a modo de precuela de la película sí se comentaba que procedía de una familia jamaicana y estudió en una academia musical de Trinidad antes de poner a las órdenes del rey Tritón.

Por cierto, el personaje también hizo una pequeña aparición en 'Aladdin' ese mismo 1992, pues cuando el Genio está viendo cómo convertir en un príncipe al protagonista prueba varias cosas, dando una de ellas como resultado el simpático cameo de Horatio Thelonious Ignacious Crustaceous Sebastian.

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