Los Emmy vuelven a liarla con el In Memoriam: se olvidan de Chuck Norris y Nicholas Brendon, actor de 'Buffy, cazavampiros', entre otros

Uno de los momentos más emotivos de cada gala de los Emmy volvió a estar protagonizado por los que ya no están. La ceremonia reunió en la pasada madrugada a actores, ejecutivos y creativos de la televisión para celebrar las mejores series del año, pero también reservó un espacio para recordar a algunos de los profesionales que han fallecido desde la anterior edición.

Como ocurre cada año, el homenaje In Memoriam no tardó en generar polémica en redes sociales, en parte porque la duración limitada del segmento obliga a la Academia de Televisión a seleccionar cuidadosamente los nombres que aparecen en pantalla y, una vez más, hubo varias ausencias. Entre ellas destaca especialmente la de Nicholas Brendon, el actor de 'Buffy, cazavampiros', cuyo nombre no apareció pese al homenaje que la propia gala había dedicado previamente a la serie. Pero no fue el único.

Las ausencias causan indignación

El In Memoriam de este año empezó con un homenaje a Catherine O'Hara, una de las pérdidas más destacadas del último año. Sus compañeros de 'Schitt's Creek', Annie Murphy y Dan Levy, y su coprotagonista de 'Solo en casa', Macaulay Culkin, fueron los encargados de presentar el homenaje dedicado a la actriz. Y después, los nombres de numerosos intérpretes y profesionales de la televisión fueron apareciendo en pantalla mientras Noah Kahan interpretaba 'Bridge Over Troubled Water', de Simon & Garfunkel.

Sin embargo, los fans no tardaron en señalar que Nicholas Brendon no aparecía entre los homenajeados. El actor, conocido especialmente por interpretar a Xander Harris durante las siete temporadas de 'Buffy, cazavampiros', falleció en febrero de 2026 a los 54 años. La ausencia llamó todavía más la atención porque la serie había tenido unos minutos propios durante la gala, donde se habló precisamente de las dificultades que habían rodeado a algunos de sus protagonistas durante los últimos años.

Pero Brendon no fue el único nombre que se echó en falta. También se notó la ausencia de Chuck Norris; Patrick Muldoon, conocido por 'Days of Our Lives'; Jaye P. Morgan, panelista de 'The Gong Show'; Daveigh Chase, actriz de 'The Ring'; y Grizz Chapman, intérprete de 'Rockefeller Show' ('30 Rock').

Este año, además, los Emmy ampliaron el espacio dedicado a los homenajes respecto a otras ediciones. Dolly Parton y Rob Reiner tuvieron sus propios segmentos, mientras que también se recordó a pérdidas más recientes como Tim Curry, Hayden Panettiere y Bob Mackie, que falleció precisamente el lunes, el mismo día de la ceremonia. Pero incluso con un In Memoriam más extenso, resulta imposible incluir a todas las personas relacionadas con la industria que han muerto durante los doce meses anteriores.

La propia Academia de Artes y Ciencias de la Televisión tiene, además, una explicación para estas ausencias y es que el segmento televisado no pretende ser una lista completa de todos los profesionales fallecidos durante el año. Muchos de los nombres que no aparecen en pantalla sí están incluidos en el homenaje que la organización publica en su página web.

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