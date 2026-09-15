Premios Emmy 2026. Dónde ver 'Widow's Bay', 'DTF St. Louis', 'The Pitt' y todas las series ganadoras de los grandes premios de la televisión

Si echabas de menos las quinielas, las campañas interminables y las, con suerte, sorpresas —aunque son cada vez menos habituales— que traen bajo el brazo las temporadas de premios, estás de enhorabuena, porque la temporada 2026-2027 acaba de arrancar junto al inicio de curso con el reparto de unos Premios Emmy que han celebrado lo mejor de la televisión en una ceremonia de entrega que, eso sí, ha dejado bastante que desear.

Pero no estamos aquí para volver a criticar el insípido espectáculo que se nos brindó la pasada madrugada de lunes al martes, sino para ponerte las cosas fáciles recopilando todas las series —y la película— ganadoras que puedes ver desde ya mismo en plataformas de streaming; tanto las triunfadoras en la gala televisada como en los premios que se dieron de tapadillo hace ya una semana. ¡A disfrutar!

La maldición de Widow's Bay

Arrancamos con la que, posiblemente, sea la mejor serie del año e, indudablemente, la gran triunfadora de los Premios Emmy 2026. Esta joya indescriptible de Kate Dippold, a medio camino entre la comedia, el horror, y el homenaje más sentido al género de terror en sus vertientes cinematográficas y literarias cerró la noche con siete merecidas estatuillas, incluyendo la mejor serie de comedia y el mejor actor principal.

Crítica en Espinof | En Apple TV

DTF St. Louis

Saltamos al campo de las miniseries de la mano de Steve Conrad y su exitosa comedia negra —con muerte de por medio, como no podía ser menos— 'DFT St. Louis'. Sus siete episodios la han servido para alzar cinco premios sobre ocho nominaciones, incluyendo los de mejor miniserie, mejor guion, mejor dirección y mejores actores de reparto dentro de su categoría.

Crítica en Espinof | En HBO Max

The Pitt

Las series dramáticas no dejaron demasiado espacio para los triunfos inesperados, porque el intenso drama médico de 'The Pitt' ha vuelto a dar un buen puñado de alegrías a su creador R. Scott Gemmill y a su motor interpretativo Noah Wyle. Concretamente, su segunda temporada ha rascado los Emmy a la mejor serie de su categoría, al mejor actor principal y al mejor actor invitado.

Crítica en Espinof | En HBO Max

Pluribus

Tras hacer muchísimo ruido durante su estreno, 'Pluribus' ha terminado convirtiéndose en una de esas rarezas más celebradas por el fandom que por la temporada de premios, y es que el show de Vince Gilligan solo ha cosechado dos Emmy, a la mejor actriz principal y al mejor guion en una serie drama, sobre ocho jugosas nominaciones. Desde luego, no podemos tener cosas bonitas.

Crítica en Espinof | En Apple TV

Hacks

Tras cinco temporadas y 47 episodios, el curso televisivo 2025-2026 ha traído bajo el brazo la despedida definitiva de una 'Hacks' que ya se llevó todo lo que se podía llevar en los Emmy de años anteriores. Pero, como no podía ser de otro modo, Jean Smart volvió a dar un puñetazo sobre la mesa para decir adiós con la cabeza bien alta y con el premio a la mejor actriz principal de comedia bajo el brazo.

Crítica en Espinof | En HBO Max

Spider-Noir

Hace cosa de una semana descubrimos que 'Spider-Noir' había sido cancelada fulminantemente por Amazon Prime Video. Al día siguiente, el show protagonizado por Nicolas Cage se las apañó para rascar 5 merecidísimos Emmy técnicos y creativos que la reafirman como una de las mejores producciones del año y que hacen aún más incomprensible que la compañía de Jeff Bezos la haya descartado por completo.

Crítica en Espinof | En Amazon Prime Video

Margo tiene problemas de dinero

Que no se diga que A24 solo triunfa en la gran pantalla. La prestigiosa productora y distribuidora, junto a un buen puñado de colaboradores, ha juntado a un reparto de ensueño con gente como Elle Fanning, Michelle Pfeiffer, Nick Offerman o Nicole Kidman y ha dado forma a esta dramedia con la maternidad como telón de fondo que ha cerrado el año con 3 Emmy bajo el brazo.

Crítica en Espinof | En Apple TV

Bronca 2

Lee Sung Jin repitiendo como creador, director y guionista, un reparto con Cailee Spaeny, Oscarr Isaac, Carey Mulligan, Song Kang-ho y Youn Yuh-jung, un formato de miniserie acertadísimo, un tono de comedia negra para enmarcar... la segunda temporada de 'Bronca' lo tiene todo, incluyendo tres Emmy en categorías de sonido y vestuario.

Crítica en Espinof | En Netflix

El caballero de los Siete Reinos

Olvídate de 'La casa del dragón'; el único spin-off de 'Juego de tronos' que necesitamos es esta encantadora maravilla titulada 'El caballero de los siete reinos'. ¿Merecía muchísimo más amor en los premios más importantes de la televisión? Por supuesto, pero no haremos ascos a su premio a la mejor interpretación de un especialista en ese pedazo de episodio que es 'In the Name of the Mother'.

Crítica en Espinof | En HBO Max

La diplomática

Tres temporadas después, 'La diplomática' de Debora Cahn sigue dando guerra. El intenso thriller político, que ya ha sido renovado por una cuarta tanda de episodios, ha conseguido traducir sus seis nominaciones en un merecido galardón para Allison Janney, que se ha alzado con el premio a la mejor actriz de reparto en una serie dramática.

Crítica en Espinof | En Netflix

Task

Pocas cosas nos gustan más que un buen policiaco, y con 'Task', Brad Ingelsby ha conseguido darnos todo lo que necesitamos. Con los siete episodios que dura su primera temporada, Tom Pelphrey se las ha apañado para levantar el Emmy al mejor actor de reparto en una serie de drama, aunque hay que reconocer que la derrota de Mark Ruffalo frente a Noah Wyle sabe especialmente amarga.

Crítica en Espinof | En HBO Max

Slow Horses

Seguimos con otra de las grandes veteranas de la noche: la notable 'Slow Horses' de Will Smith —no, el que da guantazos en los Oscar no, el otro—. Este thriller con espías y un tomo de lo más particular ya lleva 6 temporadas entre nosotros y tiene una más en el horizonte, pero lejos de hacer aguas, sigue encandilando lo suficiente como para haber levantado el Emmy a la mejor dirección en una serie de drama.

Crítica en Espinof | En Apple TV

La bestia en mí

Una de las grandes y escasas sorpresas de la noche la dio Matthew Rhys, que hizo doblete levantando el Emmy al mejor actor principal de comedia por 'Widow's Bay' y, de paso, el de mejor actor principal en una miniserie por 'La bestia en mí'; el thriller de Howard Gordon y Gabe Rotter marca de la casa Netflix.

Crítica en Espinof | En Netflix

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