Hoy en Netflix, la película de ciencia ficción más alucinante de los últimos años. Una maravillosa locura del cine de viajes en el tiempo

Las películas no exclusivas de las plataformas van y vienen. Un día las encuentras en un servicio de streaming y al día siguiente están en otro o empiezan un periplo más o menos largo estando desaparecidas. Por ello, he querido destacar que la alucinante 'Predestination' vuelve a estar disponible en Netflix.

Una gozada que es mejor ver sin saber nada de ella

Escrita y dirigida por The Spierig Brothers, el mismo dúo de hermanos detrás de 'Daybreakers' o 'Saw VIII', 'Predestination' adapta un relato corto de Robert E. Heinlein para contarnos la historia del agente de un departamento gubernamental de alto secreto, pues utiliza de una tecnología que permite hacer viajes en el tiempo. Todo se complica cuando tiene que viajar varias veces al pasado para detener a un terrorista que está sembrando el terror con sus bombas...

Creo que ya he contado demasiado de la historia de 'Predestination' con el anterior párrafo, ya que pertenece a esa rara estirpe de películas que es mejor descubrir sabiendo lo menos posible sobre ella, ya que así la disfrutarás aun mas. Cada vez cuesta más hacerlo con el cine actual, pero esto fue toda una sorpresa en 2014 que ningún largometraje que estrenado después -y que haya visto, claro está- ha logrado superar.

Sin embargo, reducir 'Predestination' a lo sorprendente que llega a ser sería hacer un flaco favor a todo lo que tiene que ofrecer. Porque sí, todo gira alrededor de un giro final inolvidable, pero antes se ha ido tejiendo una tela narrativa que atrapa y deja con ganas de ver cómo va evolucionando todo antes incluso de saber nada sobre ese desenlace tan memorable.

Ahí es donde entra en escena que al final solamente hace falta un buen guion, un reparto a la altura -que un mal actor te puede destrozar el mejor de los libretos- y un director con las ideas claras que sepa cómo potenciar sus fortalezas. Aquí todo eso encaja en su sitio siempre y cuando aceptes que lo que propone el guion es posible, porque despacharla como una propuesta tramposa es algo que seguro que le pasa a más de uno.

Además, su dúo protagonismo resulta determinante. Obvio que el cabeza cartel es un Ethan Hawke que nunca ha tenido problema en hacer películas más pequeñas si el material le motiva lo suficiente, pero aquí el verdadero descubrimiento es una magnífica Sarah Snook que pocos años después volvería a brillar con mucha fuerza dando vida a Shiv en 'Succession'. Personalmente creo que su mejor actuación sigue siendo la de 'Predestination'.

Por lo demás, los Spierig manejan muy bien el cruce de géneros que proponen, pues esa fusión entre ciencia ficción y cine negro sirve para presentarnos un relato en el que se huye de los efectismos visuales innecesarios en beneficio de un ritmo más sosegado que deja respirar tanto a la historia como a sus personajes. De hecho, todo funciona aún mejor en un segundo visionado, donde es cierto que la sorpresa se pierde, pero las películas realmente buenas son las que se sostienen o incluso brillan más cuando las vuelves a ver.

Soy consciente de que 'Predestination' se ha convertido ya en una película de culto y que muchos quizá ya la hayan visto, pero de verdad que merece la pena recuperarla si en su momento la dejasteis pasar o si simplemente os enteráis ahora de su existencia.

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