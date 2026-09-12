Florence Pugh, actriz: "No voy a esconder la celulitis de mi muslo, ni la grasa entre mi brazo y mi pecho. Prefiero mostrarlo todo sin tapujos"

Florence Pugh es una de las actrices más solicitadas del momento, habiendo demostrado también en varias ocasiones que es una de las intérpretes con más talento de nuestro tiempo. Eso se debe en parte a que tiene una personalidad única a la que no piensa renunciar por nada del mundo, ni siquiera cuando ha recibido varios comentarios negativos hacia su físico durante los últimos años.

Ella misma ha confesado que la industria del cine "es agotadora" para las mujeres jóvenes, especialmente por los comentarios dañinos que llegan a hacerse al aspecto físico de las actrices. Ella siempre se ha rebelado contra ello, tal y como demuestran estas contundentes declaraciones que hizo en Elle:

Hablo así de mi cuerpo porque no voy a esconder la celulitis de mi muslo, ni la grasa entre mi brazo y mi pecho. Prefiero mostrarlo todo sin tapujos. Creo que lo que más me asusta son las ocasiones en que la gente se ha molestado porque he mostrado "demasiado" de mí misma. Cuando se armó el lío con el vestido rosa de Valentino hace un año, mis pezones quedaron al descubierto a través de la tela, y eso indignó a mucha gente.

Es la libertad lo que asusta a la gente; el hecho de que me sienta cómoda y feliz. Oprimir a las mujeres comentando sobre sus cuerpos ha funcionado durante mucho tiempo. Creo que ahora estamos en una etapa en la que mucha gente dice: "Me importa un bledo". Desafortunadamente, nos hemos vuelto tan temerosos del cuerpo humano que ni siquiera podemos mirar mis dos pequeños y lindos pezones detrás de la tela sin que sea sexual. Necesitamos seguir recordándoles a todos que hay más de una razón para que existan los cuerpos de las mujeres.

Eso no la libró de seguir recibiendo ese tipo de comentarios inapropiados, tal y como la propia Pugh recuerda en Vogue: "Internet es un lugar muy cruel. Es realmente doloroso leer a la gente siendo desagradable con mi confianza o con mi peso. Nunca se siente bien. Lo único que siempre quise lograr fue nunca vender a alguien más algo que no sea mi verdadero yo".

La propia protagonista de 'Midsommar' sentencia que "no creo que sea confianza en esperar que le guste a la gente. Creo que es simplemente que no quiero ser nadie más" y que "ahora sé lo que quiero mostrar. Sé a quién quiero mostrar. Sé quién quiero ser y sé cómo me veo. Ya no tengo inseguridades sobre quién soy". Una buena muestra de confianza en sí misma, y también de que no va a dejarse amilanar por los comentarios dañinos de alguien anónimo.

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