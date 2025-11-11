Florence Pugh sobre los coordinadores de intimidad: "Los he tenido buenos y malos, y hubo uno de ellos que lo hizo todo muy incómodo"

Florence Pugh ha hablado abiertamente sobre lo que significa exponerse emocionalmente en un rodaje, y sobre el papel clave que tienen los coordinadores de intimidad. En su paso por el último episodio de The Louis Theroux Podcast, la actriz británica reflexionó sobre el papel de los coordinadores de intimidad, figuras que se han convertido en un estándar en la industria del cine y la televisión y que todavía generan debate.

Entender la danza de la intimidad

"No se trata de estorbar. No se trata de confundir, no se trata de complicar las cosas ni de hacerlas más incómodas", explicó la intérprete de 'Midsommar' y 'Oppenheimer', comentando que "he tenido buenos y malos". Pugh reconoció que en el pasado rodó muchas escenas sexuales sin esa figura de apoyo y que, aunque siempre se sintió "segura y confiada", hubo ocasiones en que "alguien en el set utilizó un método completamente inapropiado para dirigir una escena de sexo", sin que hubiera nadie allí para protegerla.

Pugh también subrayó que su percepción sobre los coordinadores ha cambiado por completo en los últimos años. "Mi punto de vista también está cambiando al respecto, porque ahora estoy teniendo experiencias fantásticas con coordinadores de intimidad", afirmó. Sin embargo, también admitió que no todas las experiencias han sido positivas:

"También he tenido un mal ejemplo donde alguien lo hizo tan raro e incómodo que realmente no fue útil. Creo que es un trabajo que todavía se está definiendo"

La actriz destacó cómo, cuando el trabajo está bien hecho, los coordinadores no solo protegen, sino que enriquecen la escena.

"He podido comprender mejor el significado ahora gracias a trabajar con grandes personas en escenas de sexo. Todos están trabajando poco a poco para mejorar la escena. Y creo que cuando trabajé con una coordinadora fantástica pensé: Oh, esto es lo que me he estado perdiendo, comprender la danza de la intimidad en lugar de simplemente filmar una escena de sexo. Hay buenos y malos, y es a través de los buenos que he aprendido lo efectivo que realmente puede ser"

El debate sobre el papel de los coordinadores ha sido especialmente intenso en Hollywood, donde nombres como Jennifer Lawrence o Gwyneth Paltrow han relativizado su necesidad. Pugh, sin embargo, remarcó que los coordinadores permiten algo más profundo: dar control y seguridad especialmente a las mujeres.

"Es un poco más complicado ser mujer durante el rodaje porque no puedes ser un problema, porque la gente dirá que eres una pesadilla", confesó. Recordó además una experiencia en la que, tras repetir varias veces una escena emocionalmente agotadora, fue su coprotagonista masculino quien intercedió ante el director para detener la toma: "Yo no habría podido decir eso porque no habría sido bien recibido". Esa anécdota, explicó, resume por qué el respeto, los límites y el acompañamiento en el set todavía son temas pendientes en la industria.

En Espinof | "Me puse en situaciones muy jodidas": Florence Pugh reconoce que "abusó" de sí misma en 'Midsommar', la película de culto de A24 y Ari Aster

En Espinof | "Mucha gente del cine indie se cabreó conmigo". Florence Pugh explica el impacto de su fichaje por Marvel y su salto a las superproducciones