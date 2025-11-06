Jennifer Lawrence explica que no necesitó un coordinador de intimidad con Robert Pattinson en 'Die My Love' porque "no es un pervertido"

Durante la gira de prensa de 'Die My Love', su colaboración con la directora Lynne Ramsay, Jennifer Lawrence habló con absoluta franqueza sobre cómo vivió las escenas más intensas del rodaje. Entre otras cosas, la actriz confesó que no necesitó un coordinador de intimidad para rodar las secuencias sexuales junto a Robert Pattinson, su compañero de reparto.

En la película, un oscuro psicodrama basado en la novela de Ariana Harwicz, se cuenta la historia de una pareja joven y enamorada, cargada de ilusiones (Grace y Jackson), que se muda de Nueva York a una casa heredada en el campo. Grace intenta encontrar su identidad con un nuevo bebé en ese entorno aislado. Pero al redescubrirse a sí misma tras un periodo de desmoronamiento, no lo hace en la debilidad, sino en la imaginación, en la fortaleza y en una impresionante e indómita vitalidad.

A favor de la libertad artística

En una entrevista para el podcast Las Culturistas, Lawrence explicó que la naturalidad entre ambos actores hizo innecesaria la presencia de una figura de control en las escenas íntimas. "Muchos actores se ofenden si no quieres acostarte con ellos, y entonces empieza el castigo. Él no era así", comentó sobre Pattinson, haciendo hincapié en que la complicidad profesional y el tono de confianza entre ambos marcaron el rodaje.

"Me sentía muy segura con Rob", aseguró Lawrence. "No es un pervertido y está muy enamorado de Suki Waterhouse. Casi siempre hablábamos de nuestros hijos y de nuestras relaciones. Nunca hubo nada raro, como ‘¿Cree que me gusta?’. Si hubiera habido algo de eso, probablemente habría contratado a un coordinador de intimidad".

La actriz nominada al Oscar aparece completamente desnuda en varias escenas del filme, que rodó mientras estaba embarazada de su segundo hijo. De hecho, sobre esto mismo, la actriz recordó que esta vez decidió mostrarse sin filtros ni preocupación por su aspecto. "No me importa la desnudez. No me molesta. Quería que Lynne tuviera total libertad artística… Creo que el embarazo me quitó mucha ansiedad por la apariencia", explicó.

La intérprete comparó esa experiencia con la preparación exhaustiva que llevó a cabo antes de su comedia 'Sin malos rollos': "Antes de Sin malos rollos, estaba a dieta, sin carbohidratos y haciendo ejercicio. Y para Die My Love estaba embarazada . ¿Qué iba a hacer? ¿Dejar de comer? Trabajaba 15 horas al día. Estaba agotada… Recuerdo que me enviaron un primer plano de mi celulitis y me preguntaron: ¿Quieres que retoquemos esto? Y yo les dije que no, que eso es un trasero".

Lawrence añadió que "el embarazo me cambió por completo" y que "ya no pienso en cómo se verá algo, sino en lo que significa para el personaje. No tengo tiempo para odiar mi cuerpo, ni ganas de fingir perfección".

