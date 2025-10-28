"Fui rechazada por mi personalidad". Jennifer Lawrence se sincera sobre esos años donde todo el mundo se hartó de ella

"Lo más divertido de 'En Llamas' fue que Josh Hutcherson y yo podíamos correr al océano y mear juntos" es una frase real que Jennifer Lawrence dijo durante la promoción de la segunda parte de 'Los juegos del hambre'. Este tipo de declaraciones, sumadas a su tropiezo en los Óscar o aquella vez que en los SAG se rasgó el vestido sin querer y subió medio desnuda hizo que el público acabara cansándose de ella y de sus rarezas. De hecho, ella misma comprobó su pérdida de fuerza como estrella y dio un paso atrás en Hollywood... hasta ahora.

Jennifer, autoconsciente

Lawrence, que en 2015 y 2016 fue la actriz mejor pagada del mundo, ha vuelto con 'Die my love' después de unos años donde ha pausado su carrera y ha reflexionado sobre su propia condición de estrella... Y más concretamente, tal y como le ha contado a The New Yorker, sobre las cosas que solía hacer y siempre la tenían en primera plana: "Oh, no. Tan exagerado. Tan vergonzoso".

Por mucho que los medios se empeñaran en que estaba fingiendo ser genuina y que al final se volvió un trabajo en sí mismo, ella insistió en que no era así: "Bueno, es, o era, mi personalidad real, pero también un mecanismo de defensa, ponerme en plan '¡No soy así! ¡Me cago en los pantalones todos los días!'". De hecho, recuerda el momento en el que se dio cuenta de que no podía seguir así: "Miro esas entrevistas, y esa persona es molesta. Entiendo por qué ver a esa persona en todos los lados era molesto. La imitación que me hizo Ariana Grande en 'Saturday Night Live' era acertadísima".

Por contexto, en el mítico programa americano Ariana Grande la imitaba diciendo "Soy, en plan, una adicta a los snacks. Me encantan las Pringles. Si nadie está mirando, puedo comerme, en plan, una lata entera". Estar tan en el centro de todas las polémicas acabó haciéndole daño: "Sentí... No sentí, fui rechazada, no por mis películas ni por mi tendencia política, sino por mí, por mi personalidad". Ahora, con sus rarezas más olvidadas y una personalidad más tranquila, Lawrence afronta una nueva etapa de su carrera. Habrá que ver si no se deja llevar demasiado de nuevo por su propia personalidad.

