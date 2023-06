"Habría sido una injusticia estrenar Sin malos rollos en streaming". Jennifer Lawrence explica por qué hay que ver su nueva comedia en cines

El próximo 23 de junio llega a los cines españoles 'Sin malos rollos', la nueva película protagonizada por Jennifer Lawrence en la que además ejerce como productora a través de su compañía Excellent Cadaver. Se trata de una comedia sin pelos en la lengua que espera encontrar su hueco entre tanta superproducción y que ha llevado a que la actriz visite nuestro país acompañada de Andrew Barth Feldman, el protagonista masculino de la función.

Lawrence quiso dejar claro sobre su implicación como productora que "en 'Causeway' me impliqué más, metí más mano y tuve más poder de decisión, mientras que aquí me dieron un guion genial, así que no hice demasiado. Mi trabajo principal era mantener la integridad creativa de la película y asegurarme de que todos tenían todo lo que necesitaban". A ello sin duda ayudó que escribieran su personaje pensando directamente en ella para interpretarlo:

Gene Stupnitsky es un gran amigo mío desde hace más de 10 años y escribió el guion con mi voz en mente, así que yo no tuve que añadir nada.

Entre los referentes que se manejaron a la hora de dar forma a 'Sin malos rollos' destacan 'El graduado' y 'Risky Business', con Feldman destacando que "hay cierto toque de comedia física, de slapstick, pero sobre todo viene de lo genuinos que son los personajes". De hecho, para meterse en el papel escribió un ensayo poco después de que le fichasen para entender mejor las motivaciones de Percy.

El regreso a la gran pantalla de Lawrence

Por su parte, la también protagonista de 'No mires arriba' destacó que "los guionistas de comedia escriben sobre los problemas reales de la sociedad, siempre los tienen presentes. Un gran problema en Estados Unidos es que los jóvenes acceden al mundo laboral con unas deudas gigantes de la universidad y la promesa de un sueldo que luego nunca es verdad" y apuntó el motivo por el que era tan importante que 'Sin malos rollos' se estrenase en cines tras haber participado de forma consecutiva en dos películas que se lanzaron directamente en streaming:

Creo que con una comedia tienes que reírte con público, habría sido una injusticia estrenarla en una plataforma de streaming y no darle la oportunidad a la gente de reírse junto a otros espectadores. Además, 'Sin malos rollos' tiene mucho en común con comedias de hace tiempo que merecían ser vistas en el cine.

Otro detalle que llama la atención de 'Sin malos rollos' es la presencia de Matthew Broderick, un actor al que muchos todavía recuerdan por haber dado vida al mítico Ferris Bueller en 'Todo en un día'. Feldman destacó lo genial que fue trabajar con él, ya que "es divertidísimo y gracias a la peluca que lleva me sentí menos intimidado".

Por último, Lawrence destacó que 'El diario de Bridget Jones' y 'La cosa más dulce' son dos de sus comedias románticas favoritas, mientras que Feldman aseguró que "'Love Actually' es una película perfecta", algo que también secundó la inolvidable Katniss de 'Los juegos del hambre'.

