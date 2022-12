Las 13 mejores comedias de 2022: hamburguesas, detectives y patadas en los genitales con las películas más divertidas del año

Hace tiempo que la comedia más pura está de capa caída. Las productoras saben que el auge de las sitcoms hace que la gente prefiera reírse en casa y no considere una sala como el lugar predilecto donde hacerlo. Una sala de cine es para vivir aventuras o sentir terror, pero no para reír. O no, al menos, siendo este el ingrediente principal de la sesión: por eso la risa forma parte cada vez más importante de las películas de Marvel, de thrillers detectivescos o de las películas de aventuras juveniles.

Ya sea comedia pura o no, hemos rescatado trece películas de un caótico 2022 que, al menos, te van a hacer reír. Doce pequeños chispazos para un público que, cada vez más, rechaza (tristemente) el humor e incluso se enfada cuando forma parte de la trama de una cinta de otro género. No pasa nada: el humor siempre prevalecerá.

'Puñales por la espalda: el misterio de Glass Onion'

Dirección: Rian Johnson Reparto: Daniel Craig, Edward Norton, Janelle Monáe, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Jessica Henwick, Madelyn Cline, Dave Bautista, Kate Hudson, Ethan Hawke

Si la primera entrega de 'Puñales por la espalda' tenía su sorna pero era un relato detectivesco en su esencia, en su segunda parte se ha dado a la chufla sin concesiones. El retrato de un Elon Musk (o Mark Zuckerberg) absolutamente patético es solo el inicio de una cinta que se ríe y señala a los ricos, se lo pasa pipa metiéndose con ellos y sus costumbres rizando el rizo con un chiste final digno de aplauso. No gustará a cierto sector de la población, pero se agradece que una película como esta exista.

Crítica en Espinof por Randy Meeks | Disponible en Netflix

'El menú'

Director: Mark Mylod Reparto: Anya Taylor-Joy, Nicholas Hoult, Ralph Fiennes, Hong Chau, John Leguizamo, Janet McTeer, Judith Light

Y otra crítica en clave de humor al mundo de los ricos y los poderosos. Si 'Puñales por la espalda: el misterio de Glass Onion' es un laberinto narrativo, 'El menú' va en un solo camino, pero tomando curvas muy peligrosas por el camino. Lo que en un principio parece una parodia sutil al mundo foodie se revela pronto como la comedia más negra del año, una pesadilla para los personajes absolutamente disfrutable por el público entre la sonrisa y la carcajada. No os engañéis, no es ningún entremés: es un plato único de primera categoría.

Crítica en Espinof por Jorge Loser

'Jackass Forever'

Dirección: Jeff Tremaine Reparto: Johnny Knoxville, Steve-O, Chris Pontius, Jason Acuña, Ehren McGhehey, Preston Lacy, Dave England, Eric André

En términos de pura y dura risa, de esa incontrolable que te sale del interior y no puedes parar por más que lo intentes, la crepuscular última entrega de 'Jackass' se lleva la palma. Efectivamente, aquí no hay sorpresas en su funcionamiento (que sí en el cómo funciona) y, por tanto, nada que poder echar en cara a Johnny Knoxville y sus amigos, que se juntan otra vez para autoinflingirse dolor de las maneras más creativas posibles. A destacar una escena con un oso, otra con palas de ping pong y un final para el recuerdo por lo inesperado. Nunca una película de pegarse puñetazos en los genitales tuvo tanto amor detrás.

Crítica en Espinof por Randy Meeks | Disponible en Prime Video

'Chip y Chop: Los guardianes rescatadores'

Dirección: Akiva Schaffer Reparto: KiKi Layne, Chris Parnell, Andy Samberg, John Mulaney, Will Arnett, J.K. Simmons, Eric Bana, Seth Rogen

Polémica para unos, insuficiente para otros, nadie tenía en su quiniela de 2022 que el retorno de Chip y Chop fuera a dar de qué hablar. Y sin embargo su comedia meta (imprescindible la llegada al Valle Inquietante) funciona en un tiempo en el que ya estamos más que hechos a verla en cine y televisión. Quizá sea porque no intenta ser más adulta de lo que es, porque no deja de ser una película de Chip y Chop o porque el humor de The Lonely Island se cuela entre los fotogramas, pero es inevitable carcajearse a gusto con el retorno de los dos rescatadores más recordados de Disney (con permiso de Cangurolandia).

Crítica en Espinof por Randy Meeks | Disponible en Disney+

'The Inside outtakes'

Dirección: Bo Burnham Reparto: Bo Burnham

En 2021, Bo Burnham rompió su silencio de cinco años después de su catártico final como cómico en 'Make happy' con un nuevo especial de comedia grabado durante la pandemia... y sobre la pandemia. 'Inside' fue lo más gracioso (y devastador) de su año, y en 2022 Bo nos ha regalado todo lo que no entró en aquella hora y media: sus descartes son mejores que la mayoría de lo que otros son capaces de dar. Un tour de force por la mente creativa de un artista desesperado que incluso en su peor momento es capaz de hacer cosas como 'The chicken' o '1985'. Un binomio maravilloso que nos devuelve a un genio en estado puro.

Crítica en Espinof por Víctor López | Disponible en YouTube

'Thor: Love and Thunder'

Dirección: Taika Waititi Reparto: Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale, Tessa Thompson, Chris Pratt, Taika Waititi, Jaimie Alexander, Karen Gillan

He pensado hasta el último segundo si merecía la pena ganarme la enemistad de Internet con la inclusión de 'Thor: Love and Thunder', pero ante todo, sinceridad. Me lo pasé muy bien con la cuarta parte del personaje, reí con las payasadas de Waititi y me funcionaron los gags. Entiendo que para mucha gente fue demasiado, pero personalmente me reconcilié un poco con la fase 4 gracias a esta pequeña tontería galáctica con un Christian Bale estupendo que claramente no sabía en qué película estaba. ¿Era mejor 'Thor: Ragnarok'? Sí, aunque fuera por el factor sorpresa. ¿La combinación de humor idiota y acción épica funciona como un tiro? Pues depende de la persona, supongo. Más diplomático no me puedo poner con una cinta cuyo chiste más gracioso tiene que ver con una cabra balando.

Crítica en Espinof por Víctor López | Disponible en Disney+

'DC Liga de las supermascotas'

Dirección: Jared Stern y Sam Levine Reparto: Dwayne Johnson, Kate McKinnon, Natasha Lyonne, Ben Schwartz, John Krasinski, Kevin Hart

De las dos películas que Dwayne Johnson ha estrenado este año para DC, esta es la buena. Y ni siquiera es una broma: Krypto, Ace y el resto de supermascotas rescatan el espíritu aventurero naïf de una empresa que ha perdido en su búsqueda de la seriedad y la espectacularidad. La comedia tiene el timing medido a la perfección y, una vez pasada la propuesta cogida por los pelos, es perfectamente disfrutable por todo el mundo. ¿Sinceramente? Ojalá James Gunn tenga en mente una segunda parte.

Crítica en Espinof por Víctor López | Disponible en HBO Max

'Camera Café: la película'

Dirección: Ernesto Sevilla Reparto: Arturo Valls, Carlos Chamarro, Ana Milán, Carolina Cerezuela, Joaquín Reyes, Marta Belenguer, Álex O'Dogherty, Esperanza Pedreño, Ingrid García Jonsson

Este año las comedias españolas han estado metidas en un pequeño coma, entre las niñerías habituales de Santiago Segura (por partida doble esta vez) e intentos de un high concept que no terminan de dar en el clavo ('Espejo, espejo', 'Mañana es hoy'). Por eso se agradece una comedia tan honesta como la adaptación cinematográfica de 'Camera Café', que va con todo desde el primer hasta el último minuto derrochando una evolución del humor chanante que ya intuíamos en la estupenda serie 'Capítulo 0' y dando al mismo tiempo dosis de nostalgia y de novedades hasta culminar en una competición delirante narrada por el mismísimo Ibai Llanos. Te puede gustar más o menos, pero no puede ser más transparente en sus intenciones.

Crítica en Espinof por Mikel Zorrilla | Disponible en Movistar Plus+

'Bob's Burgers: la película'

Dirección: Loren Bouchard y Bernard Derriman Reparto: H. Jon Benjamin, Dan Mintz, Eugene Mirman, Larry Murphy, John Roberts, Kristen Schaal

Ha habido que esperar 13 temporadas hasta que la serie de dibujos animados para adultos más amable (y, quizá por ello, más rompedora) tuviera su propia película. Es cierto que no termina de encapsular bien del todo el espíritu de 'Bob's Burgers' al querer hacer una historia lo más épica posible, pero es un festival de cameos para fans, los personajes siguen siendo igual de divertidos que siempre (y se revela uno de los misterios de los que los fans han hablado durante más tiempo) y las canciones son soberbias. Puede que para mí fuera una pequeña decepción, pero eso no quita para que tenga momentos absolutamente hilarantes.

Crítica en Espinof por Randy Meeks | Disponible en Disney+

'Minions: el origen de Gru'

Dirección: Kyle Balda Reparto: Pierre Coffin, Steve Carell, Taraji P. Henson, Michelle Yeoh, RZA, Jean-Claude Van Damme, Lucy Lawless, Dolph Lundgren

Si hace un año me hubieran dicho que acabaría poniendo una película de los Minions entre las mejores comedias del año no me lo habría creído. Pero, sin embargo, esta precuela de 'Gru: mi villano favorito' (y al mismo tiempo secuela de 'Los Minions') es una de las partes más divertidas de la saga, en la que el componente emocional se amortigua para ofrecer un festival de cachiporrazos, chistes y bananas con un grupo de villanos antagonista carismático al que, tristemente, se le da muy poco papel. Si el resto de la franquicia va a ser así, adelante con lo que tenga que venir.

Crítica en Espinof por Randy Meeks

'Mira cómo corren'

Dirección: Tom George Reparto: Saoirse Ronan, Sam Rockwell, Adrien Brody, Ruth Wilson, David Oyelowo, Harris Dickinson, Sian Clifford

El único problema de 'Mira cómo corren' es haber llegado el mismo año de la secuela de 'Puñales por la espalda', que juega a lo mismo pero mejor. Por lo demás, esta sátira de los seriales detectivescos con apariciones estelares, referencias a 'La ratonera' y rupturas absolutas de la cuarta pared es tan divertida como liviana: su primera media hora es toda una montaña rusa pero después nunca consigue volver a hacerte sentir igual. Eso sí, es un viaje de lo más agradable y divertido que apetece repetir pronto.

Crítica en Espinof por Mikel Zorrilla

'El gato con botas: el último deseo'

Dirección: Joel Crawford, Januel Mercado Reparto: Antonio Banderas, Salma Hayek, Harvey Guillén, Florence Pugh, John Mulaney, Olivia Colman

Evolucionando la saga 'Shrek' y compaginándola con la animación de 'Spider-man: un nuevo universo', la segunda parte tardía de 'El gato con botas' ha tenido el único escollo de estrenarse la semana después de 'Avatar: el sentido del agua'. Y es una pena, porque Antonio Banderas clava a su personaje, que lejos de repetir los errores de la primera parte se desenmascara como alguien con diferentes capas de profundidad, en esta ocasión acompañado de un grupo de secundarios carismático y juguetón. Este sí que es mi héroe favorito.

Crítica en Espinof por Randy Meeks

'Red'

Dirección: Domee Shi Reparto: Rosalie Chiang, Sandra Oh, Ava Morse, Hyein Park, Orion Lee, Wai Ching Ho

El mismo año del batacazo en cines de 'Lightyear', Pixar triunfó en el streaming con una historia tan personal como universal: la de una niña que simboliza su rito de paso a la madurez convirtiéndose en un panda rojo gigante. Más allá de las polémicas absurdas que siempre se montan cuando se estrena una película Pixar (en este caso tuvo que ver con unas compresas), 'Red' es tan tierna y emotiva como hilarante, demostrando que el presente del humor sigue siendo animado.

Crítica en Espinof por Mikel Zorrilla | Disponible en Disney+