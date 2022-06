'The Inside Outtakes': Bo Burnham convierte YouTube en arte con una brillante mirada a la soledad del creador de contenido

Ahora que estamos sumergidos en el ecuador de 2022 parece un recuerdo lejano, casi como una película que se recuerda vagamente o un sueño especialmente vivido que se diluyó tras despertar, pero los daños colaterales de la pandemia continúan estando muy presentes. Hace algo más de dos años el mundo que conocíamos se paró por completo y, en medio del caos reinante, Bo Burnham nos regaló 'Inside'.

Ver el especial de comedia de Netflix fue una experiencia casi catártica que, sin esperarlo, me rompió por completo y me sumió en un estado extrañísimo a medio camino entre el confort y la desolación. Un cóctel de carcajadas y lágrimas como puños canalizado a través de un Burnham que desnudó su alma para capturar la desesperación del momento y que sirvió de reflejo para todos los que batallamos con nuestra salud mental, agraviada por el escenario pandémico.

Ahora, el de Massachussets se ha sacado de la manga esta pequeña maravilla titulada 'The Inside Outtakes', servida en bandeja de plata en su canal de YouTube. Una rareza fantástica en forma y fondo que va más allá de la recopilación de "caras B" y descartes y del "detrás de las cámaras" al uso; complementando al original con una brillante mirada a la soledad del creador de contenido.

Mucho más que un "detrás de las cámaras"

Todo aquél que se haya embarcado en algún proyecto creativo —especialmente en solitario— podrá reconocer en 'The Inside Outtakes' muchas de las fases, no necesariamente agradables, por las que se transita a duras penas hasta alcanzar, o no, el objetivo final. Un elemento que, aunque ya estuvo presente en el título de 2021, aquí posee un mayor peso gracias a la —aún más— plena libertad para experimentar.

La frustración ante mil y una tomas repetidas sin obtener un solo resultado decente, las euforia ante el éxito inesperado, las pruebas sin sentido, la pérdida progresiva de la cabeza sumido en un proceso agotador que te invita a hablar contigo mismo, la asfixiante responsabilidad de actuar como hombre orquesta... El cúmulo de sensaciones que se transmiten en tan sólo una hora es inmenso, y sí, vuelve a estar marcado por el amargor.

Porque en 'The Inside Outtakes', entre gags tan lúcidos como de costumbre, carcajadas puntuales y momentos cien por cien making of, hay cabida para otra buena dosis de pánico vital, menos severa que en 'Inside', pero igualmente punzante cuando se lo propone, y para el comentario sociopolítico afilado y corrosivo marca de la casa intercalado entre temazo y temazo.

Redondeando esto, Burnham vuelve a hacer gala de un talento descomunal dando cohesión a lo que podría haber sido un popurrí sin pies ni cabeza con una edición y una propuesta narrativa impecables que, además, aprovechan su naturaleza como vídeo de YouTube dejando algunos segmentos metalingüísticos geniales —banners, anuncios y formatos incluidos—.

'The Inside Outtakes' es un complemento perfecto a la producción de Netflix. Otro pequeño milagro salido de la mente de Bo Burnham al que acudir buscando un remanso de paz y cierta desconexión para terminar llorando a lágrima viva con una canción sobre una gallina y con otra crisis existencial bajo el brazo. Ha merecido la pena.

Podéis ver 'The Inside Outtakes' en el canal de YouTube de Bo Burnham.