'DC Liga de supermascotas': una entrañable y bienintencionada aventura superheróica donde los mayores enemigos son el marcado cariz infantil y un doblaje temible

Los aficionados al mundo del cómic pijamero que ya tenemos una edad y empezamos a descubrir alguna que otra cana furtiva al mirarnos en el espejo, hemos pasado de ser mirados por encima del hombro como los "bichos raros" de la clase durante la infancia y adolescencia a ser abrazados por la industria cinematográfica para formar parte del "mainstream". Un inesperado giro de los acontecimientos que, como bien reflexionaba el compañero Jorge Loser en su texto sobre 'Thor: Love and Thunder', ha hecho que los adultos nos adueñemos en cierto modo de los superhéroes.

No obstante, el público infantil continúa siendo parte indispensable del grueso de espectadores y, con una oferta cada vez mayor, la gente de DC Entertainment y Warner Bros. ha vuelto a apelar a los más pequeños de la casa después de la fantástica 'Teen Titans Go! La película'; una sátira que, sin olvidar a su target principal, no dudó en guiñar un ojo —o los dos— al sector más talludo del patio de butacas.

Con 'DC Liga de Supermascotas', la Distinguida Competencia apuesta, esta vez sí, por el cine más familiar y blanco; y lo hace con un largometraje animado que dista mucho de ser perfecto y de brillar entre sus homólogas veraniegas, pero que suple su carácter convencional con personajes adorables, animalismo, un encomiable sentido del humor y, sobre todo, un corazón enorme para reunir a varias generaciones de amantes de las capas, los antifaces y los superpoderes en una sala de cine.

Un día de perros

No puedo negar que, sin esperarlo, he terminado disfrutando muchísimo de una 'DC Liga de Supermascotas' que rebosa encanto en cada una de sus escenas. La traslación de los animales con superpoderes de Detective Comics a la pantalla se ha traducido en un entretenimiento de poco más de hora y media tan efímero como sobradamente efectivo e inesperadamente emotivo en alguno de sus pasajes —hay una escena concreta ante la que es complicado contener las lágrimas—.

Desde la sólida pero no rompedora animación cortesía del estudio Animal Logic —responsables de títulos como 'La LEGO película' o 'Happy Feet'— hasta la eficaz puesta en escena del dúo de realizadores compuesto por Jared Stern y Sam Levine, pasando por la banda sonora de Steve Jablonsky y, sobre todo, por un diseño de personajes que se eleva como su mayor virtud, la cinta se las apaña para sacar pecho entre competidoras tan duras como 'Lightyear' o 'Minions: El origen de Gru'.

Desgraciadamente, este cóctel de buenas decisiones técnicas y creativas se agua progresivamente intoxicado por las lacras asociadas a su marcado carácter infantil —siempre hablando desde el punto de vista de un adulto—. Estas incluyen una previsibilidad que dilata artificialmente su segundo acto al no sorprender con ninguno de sus giros dramáticos, una comedia un tanto descafeinada y una rutina narrativa que empañan una historia articulada sin grandes peros.

A todo esto, en España debemos sumarle el handicap del doblaje. Mientras que en la versión original figuran nombres de la talla de Dwayne Johnson, Kevin Hart, John Krasinski, Keanu Reeves o esa reina de la comedia que es Kate McKinnon, en España, entre profesionales como Claudio Serrano, se han colado las voces de "startalent" como Nachter, Gotzon o Cristinini. Y sí, suenan tan mal como cabría esperar hasta el punto de sacarte del filme—el pase de prensa, desgraciadamente, fue en su versión doblada—.

'DC Liga de Supermascotas' no está llamada a poner patas arriba el cine de animación ni a colarse entre las candidatas a rascar algún galardón en su categoría durante la temporada de premios, pero, sin duda, sabe muy bien cómo meterse en el bolsillo a los niños y niñas se que adentren en su espectáculo bienintencionado, engatusando temporalmente mediante múltiples referencias y codazos cómplices a los fans de la compañía más entrados en años.