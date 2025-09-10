"Se las tacha de zorras". Olivia Cooke denuncia la precariedad de los actores en las escenas de sexo

Olivia Cooke lo tiene claro. En las escenas de sexo no debería sentir «que me han arrancado una parte de mí.» La protagonista de 'La casa del dragón' (House of Dragon) estrena ahora una nueva serie, 'The Girlfriend' y, a propósito de la presencia de escenas de sexo en la ficción, ha querido reivindicar una figura clave de los rodajes actuales: el coordinador de intimidad.

Lo ha hecho en una entrevista para el medio británico The iPaper, en la que la actriz ha confesado la inseguridad y precariedad que supone para el actor el enfrentarse a una escena de sexo. «Es asombroso que la gente tuviera que apañárselas durante estas escenas antes de que esta gente existiese», asegura refiriéndose a los coordinadores de intimidad.

Precariedad sexual

Cooke no está en realidad en contra de las escenas de sexo, ya que la «pasión es una parte integral de reflejar la experiencia humana.» Sin embargo, es algo que pone en compromiso a los actores, generando una situación de vergüenza para el actor, sobre todo los que tengan poca experiencia. Sobre todo a las mujeres, a las que se les falta el respeto:

«[La vergüenza se amplifica] para aquellos que están justo empezando y no tienen las palabras para expresar qué les incomoda. Y para las mujeres, a quienes a menudo se las tacha de "difíciles" o "zorras" por alzar la voz, un [buen coordinador de intimidad] notará la duda y se convertirá en tu voz.»

Si bien la figura del coordinador de intimidad se ha convertido en un estándar de la industria, su creación es relativamente reciente. Su trabajo, que básicamente consiste en preparar con los actores las escenas íntimas, se ha convertido en crucial para Hollywood. A pesar de su necesidad y la firme defensa de gran parte del gremio de la actuación, ha surgido algún que otro detractor, como es el caso de Gwyneth Paltrow.

En Espinof | La escena de sexo de Steven Seagal que va a convertirse en protagonista de tus próximas pesadillas

En Espinof | Las 18 mejores películas con escenas de sexo real que no son películas porno