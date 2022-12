"Esta no es la anécdota adorable que ella cree que es": Millie Bobby Brown queda en evidencia ante una coordinadora de intimidad por una escena de 'Enola Holmes 2'

Las estrellas viven tan metidas en su burbuja que a veces no se dan cuenta de que su comportamiento es de todo menos normal. Basta leer un par de entrevistas con famosos, por bien que nos caigan, para ver que su mundo no es -ni tienen intención de aparentar que lo sea- el nuestro. Es el caso de Millie Bobby Brown, que, entre risas, confesó que en el rodaje de 'Enola Holmes 2' se pasó bastante de la raya.

Caricias, besos y mimitos

La cosa es que durante la cinta, y para alegría de los fans, Enola y Tewkesbury por fin se besan en pantalla. Es una escena sorprendente y romántica en la que ella lleva la iniciativa y el problema es... que no estaba en el guion. Millie Bobby Brown dijo en un vídeo de la propia Netflix "Fue en el ensayo, le cogí la cara y lo besé, para su sorpresa, era tan mono. Fue muy emocionante ver a una chica dar el primer paso". Claro. Pero.

Jessica Steinrock, una coordinadora de intimidad que cuida de que las cosas no se vayan de madre en, por ejemplo, 'Moxie' o 'Yo nunca', y la CEO de IDC (la agencia que forma y da trabajo a los directores y coordinadores de intimidad en Hollywood) no se ha mostrado tan entusiasta con la reacción de Millie en un vídeo subido a TikTok.

Oh, no, me encanta Millie Bobby Brown, pero esta no es la anécdota adorable que ella cree que es. Nunca deberíamos sorprender a nadie en una escena de amor o de lucha. Al final, esto significa que ella nunca le pidió permiso, y si después de besarle ves su cara de sorpresa significa que no ha habido la comunicación que debería haber existido. Pequeñas cosas como esta pueden escalar a lo largo del tiempo, y sinceramente, ella tiene más poder en esa situación que él, porque ella es la estrella. Por cierto, me encantó 'Enola Holmes 2', pero la próxima vez pide consentimiento.

No fue el único momento en el que Millie se sobrepasó con Louis Partridge, el actor que interpreta a Tewkesbury: durante una pelea, los puñetazos que le lanzaba eran reales. "Como Louis es un buen amigo, no paré de darle puñetazos, no fingía, realmente le estaba haciendo daño. Al final, me dijo: 'Millie, ¿puedes fingir que me lo das?'... Le estaba dando de lleno en el estómago". A veces tampoco hace falta una coordinadora de intimidad para darse cuenta de que hay cosas que están regular, Millie.