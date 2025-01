"Hay papeles donde he dado demasiado". Florence Pugh sentencia que hoy en día no haría una de sus películas más famosas

Pocos ascensos a la fama más meteóricos ha vivido Hollywood en la última década que el de Florence Pugh, una absoluta desconocida en 2014 que desde entonces ha conseguido una nominación al Óscar, varios papeles icónicos e incluso la participación en el eternamente creciente Universo Marvel. Aún no ha cumplido 30 años y ya es un icono del cine moderno, pero no ha venido sin cierto dolor.

Florence, not the machine

Ahora, en una entrevista repasando su carrera en el podcast 'Reign with Josh Smith', Pugh ha recordado uno de sus guiones más icónicos, el de 'Midsommar', afirmando que hoy en día no volvería a hacerlo. Y hay motivos para ello: "Hay algunos papeles donde he dado demasiado y he estado rota mucho tiempo después. Por ejemplo, cuando hice 'Midsommar'. Sentí, definitivamente, que había abusado de mí misma en los lugares donde me llevé".

Al darte cuenta de esas cosas tienes que decir 'Vale, bueno, no puedo hacer eso otra vez porque fue demasiado'. Pero después veo la actuación y estoy realmente orgullosa de lo que hice, y de lo que salió de mí. No me arrepiento. Pero sí, hay cosas que tienes que respetar de ti misma.

Ojo: Pugh no se refiere en ningún momento a maltrato en el set por parte de Ari Aster, de quien guarda un gran recuerdo, sino de lugares a los que llegó ella misma siguiendo a su personaje. Tal y como afirmó en otro podcast, 'Off Menu', cuando terminó el rodaje de 'Midsommar' para empezar el de 'Mujercitas' "miré fuera del avión y sentí una pena inmensa porque sentí que había dejado a Dani en aquel campo en ese estado emocional. Es tan raro. Nunca había sentido algo así... Obviamente, probablemente es una cosa psicológica, como si hubiera creado a esa persona y después la dejara ahí para ir a hacer otra película". Cosas de actores.

