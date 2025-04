'First Dates', a una soltera de Valencia le da un ataque de risa en su cita. "Te ha dado una especie de soponcio"

Se dicen tantas barbaridades en 'First Dates' que no es extrañar que los solteros no puedan aguantarse la risa. En el caso de Cristina, era de risa fácil, y se sintió tan a gusto con Iñaki que seguramente acabó con agujetas de reírse ante todas sus ocurrencias.

Hazme reír

Cristina es de Valencia, tiene 47 años y trabaja en el SAC. Cuando Carlos Sobera le preguntó cuánto tiempo llevaba sola, no supo qué contestarle porque se había quedado en blanco y le entró de repente la risa floja a cada pregunta que le hacían, por lo que todavía le fue más difícil articular palabra: "Qué vergüenza, un ataque de risa (frente a) media España".

Ignacio "Iñaki" tiene 44 años, viene desde Barcelona y se gana la vida como carretillero. Se define como "un oso amoroso" y amante de la risa: "Me encantan las risas, sobre todo si pueden ser escandalosamente escandalosas". Nada más verle, Cristina se llevó las manos a la cabeza: "¿Eres de Valencia?".

Ella respiró tranquila cuando él le dijo que no, porque le había confundido con otra persona: "Te había dado una especie de soponcio, ¿no?" le preguntó Sobera. Iñaki le trajo un jabón como regalo y Cristina se pensó que le estaba proponiendo darse un baño juntos: "Es demasiado guapa para mí. Muy elegante y sexy, me atrae mucho. Bellísima" pensó él.

Aunque a ella ya le descuadró una cosa: "Que sea de Barcelona me tira un poco para atrás". Cristina buscaba "un hombre como una pizza" (de los que tardan 20 minutos en llegar a tu casa), sin embargo, Iñaki se mostró muy abierto a la idea de desplazarse e incluso cambiar de domicilio si hiciera falta.

Él le tomó el pelo diciéndole que era torero porque era "famoso en el mundo entero" y a ella le dio otro ataque de risa, ya que le veía un físico más "de vaquillas o de cabras". Cristina continuó partiéndose la caja a cada comentario que hacía Iñaki y él, encantado de la vida.

Pese a que a ella le seguía picando un poco lo de que viviera tan lejos (hasta se fue al baño para llamar a una amiga y consultárselo), al final decidió dejarse llevar e incluso permitió que le diera un beso en el reservado. Cuando Iñaki le dijo que estaba deseoso de una segunda segunda cita, ella no pudo sino decirle que sí también.

En Espinof | 'First Dates', una soltera de Torrevieja para a su cita cuando se ponen a discutir sobre sexo. "Te has pasado tres pueblos"

En Espinof | Las mejores series de Disney+