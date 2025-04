'First Dates', una soltera de Torrevieja para a su cita cuando se ponen a discutir sobre sexo. "Te has pasado tres pueblos"

Algunos solteros vienen dispuestos a hablar de lo que sea en 'First Dates': Pau sacó de improviso el tema del sexo y a Tomasa le pilló por sorpresa, pero no quiso ceder en cuanto a la importancia que ella le daba al tema sexual en una relación.

La batalla de los sexos

Paulino "Pau" es chófer de autobús, vive en Guardamar del Segura (Alicante) y tiene 60 años: "Me defino como una persona joven porque me gusta cuidarme". Le contó a Carlos Sobera que estuvo 35 años con su exmujer hasta que "se acabó el amor" y que llevaba fatal la soledad. Fue buscando alguien con su misma afición por el deporte y el senderismo: "Que se cuide como yo me cuido".

Tomasa tiene su misma edad, es traductora y profesora y viene desde Torrevieja (Alicante): "No estoy dispuesta a aceptar una relación con ningún machirulo". Cuando se la presentaron a Pau, él dio su aprobación: "Está bien, me parece correcta para mí". A ella le hizo ilusión enterarse de que vivía en el pueblo de al lado al suyo.

En cuanto comenzaron a hablar, enseguida hubo buen rollo y a Tomasa le pareció "una persona simpática y muy majo". Si bien las buenas vibras peligraron cuando Pau descubrió que ella no hacía deporte, pero la sangre no llegó al río, puesto que Tomasa se comprometió a probar el senderismo si no pasaba de los cinco kilómetros.

Ambos se sonrieron al saber que a ninguno les gustaba su nombre y que además se los habían puesto "por culpa" de sus progenitores (Pau por su madre, Paulina, y Tomasa por Tomás, su padre). Unidos por "el trauma", ella se lanzó a proponerle tomarse algo por Madrid una vez la cita se acabara.

Pau le dijo que buscaba a alguien romántico y Tomasa le confesó que no lo era mucho: "No soy romántica, soy cariñosa". "¿Tú eres apasionada en el sexo?" le soltó a bocajarro, ya que para él era un 80% de la relación. Para ella era más bien un 40% y se pusieron a debatir sobre qué porcentajes solían asociarse más a mujeres y a hombres en ese tema.

"Yo no te estoy diciendo que todos los días haya sexo, eso surge" arremetió Pau y Tomasa no admitió más debate sobre el tema: "Te has pasado tres pueblos. Yo prefiero que me des 50/50". Nada de todo esto arruinó la cita, que culminó con los dos bailando en el reservado y dándose luego el sí en el momento de decidir si seguir conociéndose.

