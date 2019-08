'Midsommar' es la prueba perfecta de que las películas de terror no tienen por qué dar miedo

La verdad es que las pegas que estamos oyendo para atacar 'Midsommar' no son lo que se dice demasiado originales. Que si Ari Aster se las vuelve a dar de listo tras 'Hereditary', que si en realidad esto no es una película de terror, que no pasa nada para dos horas y media que dura... todo ello es cierto y, a la vez, algo innecesario.

Por eso nos hemos liado la manta a la cabeza en nuestra serie de vídeos refunfuñones por excelencia, 'Old Man Yells at Cloud', y defendemos que cada película de terror sea como le dé la gana.

A plena luz o en castillos tenebrosos, con monstruos mitológicos o centradas en rupturas de pareja, violentísimas o poéticas (o las dos cosas a la vez). 'Midsommar' hace muy bien lo de ser lo que le da la gana y te contamos por qué funciona.

También aprovechamos para hablarte de 'Gremlins' y de 'The Wicker Man', de 'Aterriza como puedas' y de 'La semilla del diablo'. Una amalgama de referencias (y sin spoilers) para acercarte a 'Midsommar' con todas sus consecuencias.