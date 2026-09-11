My Chemical Romance, 'Crepúsculo' y la caída en desgracia de Ellen DeGeneres. El 11-S causó uno de los efectos mariposa más pasmantes de la historia

Si ya tienes cierta edad, desgraciadamente es bastante común ponerte a pensar cada año dónde estabas aquel aciago 11 de septiembre de 2001. Yo andaba en el pueblo de mi abuelo, viendo dibujos animados en Canal Sur, y se nos paró el mundo de repente para engancharnos a la televisión y seguir minuto a minuto la catástrofe que estaba ocurriendo al otro lado del océano.

El atentado más brutal de la historia de Estados Unidos sacudió por completo el país y marcó un antes y un después para la sociedad. En el terreno musical, este trauma tan profundo también dio pie a todo un nuevo movimiento, y en concreto fue el responsable directo de la creación del grupo My Chemical Romance. Pero a partir de aquí vienen curvas.

El dominó es imparable

Gerard Way hoy en día nos suena de sobra por ser el vocalista de la banda My Chemical Romance, y de paso también se ha labrado una curiosa carrera como guionista y creador de cómics. Por aquel entonces, en 2001, apenas tenía 24 años y se dirigía al trabajo cuando ocurrió el atentado.

El escenario de edificios derrumbándose, humo, polvo y el pánico de la gente le causó un impacto tremendo, un trauma que le llevó a refugiarse en la música como terapia para volcar sus emociones. De ahí surgió el tema 'Skylines And Turnstiles', que se puede escuchar en el album debut del grupo de 2002, con el que Way quiso homenajear a las víctimas del 11-S.

"Empecé a tocar de nuevo, y escribió 'Skylines And Turnstiles'. Entonces llamé a Otter [Matt Pellissier], y luego a Ray [Toro], y liamos a Mikey [Way], y empezamos a conseguir impulso", narró Way en la Comic Con de Los Angeles en 2019. "Se convirtió en mi terapia para mi estrés postraumático, que todos estaban experimentando desde el 11 de septiembre, y me ayudó a poder procesar todo eso".

La cosa podría haberse quedado ahí, con el grupo siendo uno de los ejemplos más significativos del punk pop y el rock de los 2000 (y un icono para los emos de la época, todo hay que decirlo). Pero el éxito de My Chemical Romance también causó un curioso efecto dominó que dio pie a 'Crepúsculo', '50 sombras de Grey' y, de paso, la caída de Ellen DeGeneres y el Oscar de Christopher Nolan.

En los 2000 Way se había convertido en todo un icono, y sirvió de inspiración para que Stephanie Meyers a la hora de escribir 'Crepúsculo'. La propia autora ha confesado alguna vez que escuchaba My Chemical Romance a menudo, y que las canciones del grupo jugaron un papel importante mientras escribía su saga de vampiros. Vamos, que hasta incluyó algunos temas en la "playlist" oficial de la novela.

No solo eso, es un secreto a voces de que el propio Edward Cullen estaba inspirado físicamente en el propio Gerard Way. Después llegarían las películas, y llegado el momento a MCR incluso les ofrecieron escribir una canción para el lanzamiento de 'Luna Nueva'... Pero se negaron en redondo y en su lugar Way escribió el tema 'Vampire Money' para mofarse un poco de la situación.

Como ya sabemos, 'Crepúsculo' lanzó todo un movimiento cultural muy jugoso que convirtió en estrellas a sus dos protagonistas. No solo eso, también dio pie a sus propios sucedáneos, siendo '50 sombras de Grey' posiblemente el más conocido.

Lo que empezó como un fanfic calentorro sobre Bella y Edward escrito por E.L. James terminó siendo otra saga literaria y cinematográfica tremendamente exitosa. Dakota Johnson, una de nuestras nepobabies favoritas protagonizó las películas, y de paso también destapó a Ellen DeGeneres como mentirosa en su propio programa en lo que tiene que ser uno de los episodios más rocambolescos de la historia de la televisión. Si estábamos viviendo bajo una roca, el "Actually, no, that's the truth, Ellen" tiene su propia página en la Wikipedia y es una lectura divertidísima.

La última gran pieza de este dominó posiblemente es Robert Pattinson, al que habíamos dejado colgado pero se convirtió en una superestrella gracias a 'Crepúsculo'. Desde entonces se ha reafirmado una y otra vez como un actor con un talento tremendo más allá de Edward Cullen, hasta llegar a trabajar con Christopher Nolan en 'Tenet'.

Ya sabemos que fue Pattinson quien regaló al director un libro con los discursos del físico J. Robert Oppenheimer, lo que inspiraría a Nolan para producir el biopic 'Oppenheimer'. Fue por esta película por la que Nolan ganó sus dos primeros Oscars después de años persiguiendo el galardón.

Por el camino, no es que Way tampoco se quedase parado. My Chemical Romance rompió y luego se volvió a unir, con tours mundiales de por medio. Pero aprovechando su fama, el cantante también cumplió su sueño de convertirse en guionista de cómics con 'The Umbrella Academy'... Igual os suena porque además de ser un cómic bastante exitoso, también tiene su propia serie en Netflix.

No solo eso, es el co-creador de Peni Parker, una superheroína que pilota un traje mecánico llamado SP//dr y que es uno de los personajes principales de 'Spider-Man: Un nuevo universo'. Un efecto mariposa con muchísimas ramificaciones, y que sorprendentemente sigue creciendo cada año.

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