'Ted Lasso' acaba de recuperar una de la grandes ausencias de la temporada. Su cocreador explica por qué hemos tardado tanto en volver a verle

¡Feliz año nuevo! O, al menos para los personajes de 'Ted Lasso' que celebraron en el episodio de este pasado miércoles el paso al año nuevo en un episodio festivo pero con bastante enjundia. Y entre las cosas que hemos vivido en 'Ya no saltes tanto' se encuentra en regreso de uno de los OG del Richmond AFC. Por cierto, spoilers (ligeros) a partir de aquí.

En lo que las chicas celebran en una fiesta en yate organizada por Zelda (Tracey Ullman) y Ted (Jason Sudeikis) tiene un plan más familiar en el pub junto con su ex y su hijo, Rebecca (Hannah Waddingham), Keeley (Juno Temple) y Roy (Brett Goldstein) acuden a la fiesta de presentación de un vodka... el vodka de Jamie Tartt (Phil Dunster).

Vodka Tartt

De esta manera, tenemos el regreso de uno de los protagonistas de la primera etapa de la serie, cuya ausencia se justificó contando que había fichado por el FC Barcelona. Una gran ausencia que acaba de ser suplida al menos momentáneamente y que se ha hecho de rogar. ¿La razón por la que llega en este sexto episodio? Distrae demasiado, en el sentido de que lo mismo no prestábamos atención a la formación del nuevo equipo.

«Hubiera sido bastante poco orgánico traer a alguien y decir "aquí hay un episodio botella sobre Jamie"», responde el cocreador, guionista y actor Brendan Hunt hablando para TVLine. Y es que el tener que construir una nueva generación de personajes implicaba el no deslumbrar con cameos y otras apariciones:

«Fue muy intencionado. Hasta cierto punto, la gente va a echar de menos lo que hacíamos antes, lo cual se entiende totalmente, y tienes que cortar algo por lo sano. Si le damos a la gente algo de este o de ese personaje, entonces pueden empezar a mirar eso demasiado fácilmente. Digamos que traemos de vuelta a Phil en el Episodio 3, entonces estarán mirando a Phil y no a todas estas cosas nueva que estamos intentando contar. Hubiera sido un flaco favor a nuestra nueva historia y nuevo reparto el traer tan pronto al viejo equipo.»

La de Phil Dunster no es, en realidad, la primera aparición de algún personaje de la etapa anterior. Ya en el cuarto episodio vimos el podcast de Trent Crimm (James Lance) con la Dra Sharon (Sarah Niles) de invitada siendo los que, de algún modo, comentaban la temática del capítulo.

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