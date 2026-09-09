El anime de 'Naruto' cometió un error garrafal que sigue pesando 20 años después. Ahora, incluso su director tiene que admitirlo: "Entonces era ideal"

Da igual cuántos años pasen, que 'Naruto' continúa siendo uno de esos animes icónicos que hay que ver una vez en la vida. Puede presumir de haber sido una de las series legendarias que formaron parte del Big Three, el movimiento de anime formado junto a 'One Piece' y 'Bleach' que revolucionó el medio a nivel mainstream.

Ahora bien, meterse a ver 'Naruto' es una tarea a muy largo plazo porque cuenta con 700 episodios, muchísimo relleno y un ritmo que puede quitarte las ganas de vivir.

Hemos mejorado con los años

'Naruto' era uno de esos animes que se emitían de manera continúa sin interrupción. Esto hacía que los responsables de la serie, Studio Pierrot, tuvieran que inventarse triquiñuelas para no alcanzar demasiado pronto a la publicación del manga de Masashi Kishimoto.

Así que nos juntamos con numerosos capítulos de relleno, arcos completamente inventados que nos desviaban de la trama principal y que en demasiadas ocasiones tenían una calidad regulera a todos los niveles. El ritmo tampoco era ideal, alargando las escenas todos lo posible, y hoy en día incluso su antiguo director es consciente de todos estos problemas.

Unos errores que siguen hoy persiguiendo a 'Naruto' y lo hacen poco accesible a las nuevas generaciones de fans. Pero también hay que ser conscientes de lo mucho que ha cambiado la industria, porque esto era la norma en cualquier anime de aquel entonces.

"Entonces, hace veinte años, creo que era lo que yo consideraba un ritmo ideal", confesó el director Hayate Date en Anime India, como recogen desde AnimeHunch. "Mirándolo ahora, la animación japonesa definitivamente se ha vuelto mucho más rápida. Cuando echo la vista atrás a 'Naruto', incluso aunque creo que en aquel entonces era muy bueno, ahora me hace pensar...¡Qué lento es!"

Date también confesó que si hoy en día fuera a hacer un nuevo proyecto, tendría mucho mejor ritmo, aunque no iría a todo tren como con los animes modernos. Según el director, no se sentiría cómodo con la vertiginosa velocidad narrativa de muchos animes actuales, ya que su estilo como director tiene una gran inspiración en los ritmos del teatro tradicional Kabuki, aunque sea menos accesible para muchos fans.

"Soy japonés, al fin y al cabo. Creo que este ritmo tradicional japones, como el uso de las pausas en Kabuki, está naturalmente arraigado en mi. Incluso aunque ahora fuera a crear algo nuevo, no lo haría tan lento como antes, pero no creo que fuera tan rápido como son las cosas ahora", sentenció Date.

Teniendo en cuenta que 'One Piece' va a tener su propio remake y que los remakes parecen estar cada vez más de moda en Japón, no habría que descartar que 'Naruto' se suba a la tendencia en algún momento. Quizás no al nivel de no darnos ni un respiro, pero desde luego que 'Naruto' se beneficiaría de un lavadillo de cara para eliminar uno de los aspectos del anime original que peor han envejecido.

En Espinof | No se odian, pero no se han hablado en 20 años. Estos dos personajes son imprescindibles en 'Naruto' pero apenas intercambian una palabra en el anime

En Espinof | 'Naruto' casi tuvo su propio live action de Hollywood en los 2000. Una saga que quería ser "la próxima Harry Potter" y que se habría estrellado sin frenos