El tráiler de la película prohibida por Amazon Prime Video es sencillamente espectacular. Luca Guadagnino y Andrew Garfield lo dan todo para contar la historia de ChatGPT

En junio, Amazon anunció que invertiría 50.000 millones de dólares en OpenAI. Solo había un pequeño problema que les impedía mantener la coherencia: una película sobre el creador de ChatGPT, Sam Altman, que había costado mil veces menos que la inversión (literalmente) pero que podía dar al traste con sus planes, fueran los que fueran. Ahora, 'Artificial' estrena por fin su primer tráiler en su nueva casa, Neon, y promete ser una de las mejores películas del año. Y sin gota de IA en su ADN.

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La verdad es que este primer tráiler es espectacular, y no solo promete una de las mejores actuaciones de Andrew Garfield, pero se puede ver por qué una temerosa Amazon lo dejó ir. Luca Guadagnino lo da todo visualmente, y la historia es lo suficientemente interesante como para captar la atención del gran público. De momento, lo único que sabemos sobre su estreno es que llegará en Navidad en Estados Unidos en unos pocos cines tras su paso por los festivales de Londres y Nueva York.

Respecto al estreno en España no tenemos noticias, pero su distribuidora tiene que ser una que no tenga unión alguna con la IA, así que podemos olvidarnos de las majors. Por recordarlo, 'Artificial' tratará sobre los días en que Altman fue despedido y re-contratado como CEO de OpenAI, pero realmente promete ir mucho más allá. Al fin y al cabo Guadagnino rara vez falla y siempre tiene una visión única del mundo, así que, como poco, merecerá nuestro tiempo y estará muy alejada de una épica laudatoria hacia nuestros nuevos líderes.

La película está escrita por Simon Rich, que ha trabajado en 'Saturday Night Live' y en Pixar, y, de hecho, esta es su primera incursión en el drama. Habrá que ver la pericia con la que ha retratado a Altman (lo sabremos cuando veamos su reacción al respecto) y, sobre todo, si esta es la primera película que se atreve a señalar al emperador y decir que está desnudo.

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