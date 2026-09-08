"Me pase todo el tiempo llorando". Hirokazu Koreeda ha adaptado este desgarrador manga del autor de 'Chainsaw Man' y se quedó completamente roto

En 2025 'Look Back' tuvo una magistral adaptación de anime. El manga corto de Tatsuki Fujimoto, el autor de 'Chainsaw Man', nos introducía a la relación de Fujino y Kyomoto, dos niñas que comparten un gran amor por el arte y deciden empezar a dibujar juntas. Esta historia enganchó por completo a Hirokazu Koreeda, quien se metió en el berenjenal de adaptar 'Look Back' a acción real y las ha pasado canutas por el camino.

El que mas sufre soy yo

'Look Back' es un manga emotivo y devastador, y Koreeda ha sido el primero en quedarse tocado al adaptar la historia y rodarla. El manga le fascinó desde el primer momento, y el director confiesa que, después de comprarlo por impulso en una librería de una estación de tren terminó "leyéndolo entero de una sentada" por lo enganchado que estaba.

En esta primera lectura, Koreeda decidió que quería adaptarlo, allá por la pandemia, y gracias a la perseverancia de Fujino y Kyomoto para crear sus mangas encontró el valor para volver a retomar su propio trabajo.

"Me animó a volver a pensar en mi propia obra de nuevo, es ese tipo de experiencia", dijo Koreeda en una entrevista con The Hollywood Reporter. "Esta idea de ver a una persona joven descubrir su gran pasión y perseguirla con todo lo que tiene... Hay algo conmovedor en ello. La espalda de una chica mientras se encorva sobre su escritorio con el paso de las estaciones, el sonido de un lápiz contra el papel mientras trabaja y trabaja para dibujar mejores mangas. Esas son las cosas que quería adaptar fielmente".

Koreeda tenía muy claro que, aunque quería darle su propio toque, también quería ser muy fiel a la obra de Fujimoto. Especialmente porque el director entiende lo personal que es la historia para él: "estos dos personajes son gente que existen dentro del autor, o que representan diferentes aspectos de él". Aunque tuvo que hacer algunas concesiones, ya que en una película de acción real no se puede permitir ser tan abstracto como en un manga.

Hace unos meses, su versión de 'Look Back' ya se pudo ver en el Festival de Cannes y ha recibido una muy buena acogida. También se ha ido mostrando en varios festivales a nivel internacional y ya apunta a ser una nueva adaptación única que nos va a partir el alma en dos, aunque el que peor lo ha pasado con todo el proceso ha sido el propio Koreeda. Especialmente porque como padre de una niña, quería plasmar correctamente la inocencia infantil con dos niñas creciendo juntas:

"Me pasé todo el tiempo que hice esta película llorando. Lloraba cuando escribí el guion, lloré cuando estaba en el set, lloraba cuando lo edité... Incluso cuando lo terminé. Creo que tiene que ver con ver a los niños tratando de hacerlo lo mejor que pueden", sentenció el director. "Hay algo que les apasiona de verdad, y les ves ir a por ello, es conmovedor. Incluso en una obra de ficción, creo que es muy bello, y la belleza no es solo visual. Es la idea de los seres humano dándolo todo con algo que aman".

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