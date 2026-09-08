Hoy en Netflix, una de las películas más dramáticas de la historia que ya en su inicio empieza devastándote

En el transcurso de varios festivales de cine de todo el mundo está resonando especialmente el esperado regreso de un maestro cinematográfico. Lee Chang-Dong está volviendo a conquistar con su última película, que llega tras muchos años de espera. Los que suele necesitar para hacer dramas tan profundos y meticulosos como ‘Peppermind Candy’ (’Bakha satang’).

No hay dulce que suavice tanto dolor

El cineasta coreano se destapó con un drama que ya se presenta como devastador desde su comienzo, que te arrolla como un tren en marcha. Una clásica película con tragedia, agitación social, guerra y sucesos vitales demoledores que ya se puede ver en streaming a través de Netflix, donde se estrenará la siguiente película de Lee.

En una reunión de antiguos amigos, Young Ho se presenta casi de forma inesperada y actuando erráticamente. Deprimido por sucesos de su pasado, se acerca a la vía del tren cercana y, gritando desesperado, se apresura a ponerse frente ante el vehículo que viene a toda velocidad para poner fin a su vida.

Para entender qué le lleva a tal acto radical de inmolación, la película va realizando saltos al pasado que detallan más de 20 años de traumas, de exaltación social en una Corea del Sur desestabilizada y las masacres de actuaciones militares durante los ochenta. Lee Chang-Dong entrelaza lo personal y la inestabilidad nacional con martillazos emocionales potentes.

Hay, eso sí, una fabulosa restricción que se corresponde con un estilo cinematográfico poético, donde el reposo en lo taciturno y en lo doloroso imponen esfuerzo a un espectador que venga despistado. ‘Peppermint Candy’ tiene la capacidad de impacto de mucho cine coreano que le siguió en el siglo XXI, pero su voz particular no ha sido tan replicada.

Al menos, no se ha repetido con la misma textura exquisita que desarrolla Lee Chang-Dong en su escritura, tan profunda como capaz de dejarte destrozado emocionalmente por una semana. Su refinamiento a la hora de contar no encuentra las mismas restricciones a la hora de explorar el dolor humano, y es lo que hace extraordinaria a películas como ‘Peppermint Candy’.

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