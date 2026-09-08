'Linternas' se distancia de otras adaptaciones con su episodio 4 y esto demuestra que la serie de HBO conoce muy bien una parte crucial de los cómics

Durante muchos años, los superhéroes siempre han sido una rareza que el cine y la televisión siempre trataban con cierta distancia, pero la popularidad del género ha cambiado por completo la relación que tenemos con los cómics. Antes necesitábamos explicaciones para entender por qué alguien podía volar, llevar un traje imposible o tener poderes.

Pero ahora el público está mucho más familiarizado con las extravagancias de los cómics y, de hecho, ahora son los propios fans los que esperan que las adaptaciones se atrevan a abrazar sus elementos más disparatados. Pero incluso en esta época en la que abundan los superhéroes existen conceptos que pueden ser difíciles de trasladar a la pantalla. Aunque 'Linternas', la nueva serie de HBO, está demostrando que no hace falta introducir toda la mitología de DC de golpe para jugar con algunas de sus ideas más curiosas.

La oscuridad es una debilidad

Uno de los ejemplos más conocidos de las extravagancias de Linterna Verde es su famosa debilidad frente al color amarillo. Durante años, la idea de que el poder de los Linternas Verdes no funcionaba correctamente ante este color se convirtió en uno de los grandes chistes recurrentes de los cómics. Sin embargo, la serie ha decidido pasar de puntillas sobre esta característica y sustituirla por una debilidad bastante más interesante: la oscuridad.

En el cuarto episodio de la ficción, John Stewart y Hal Jordan se infiltran en el complejo de Will Macon y descubren un arsenal de tecnología avanzada. Allí, entre las armas hay unas balas capaces de disparar oscuridad, que consiguen anular el poder de los anillos de los Linternas Verdes. Aunque sobre el papel sigue siendo una idea bastante peculiar, encaja mucho mejor con el funcionamiento de este universo que la explicación de que un color concreto pueda dejar a un superhéroe prácticamente indefenso.

La idea, además, no se la ha inventado la serie. Para entender de dónde viene hay que remontarse a la etapa de Geoff Johns en 'Linterna verde', cuando DC desarrolló el Espectro Electromagnético Emocional y convirtió los distintos colores en representaciones de diferentes emociones y poderes. Así aparecieron, entre otros, los Linternas Amarillos, vinculados al miedo, y los Linternas Índigo, relacionados con la compasión.

[]

El concepto alcanzó una nueva dimensión con 'Linterna Verde' nº 25, publicado en 2008 y firmado por Geoff Johns y Ethan Van Sciver. Allí apareció el Cuerpo de Linternas Negras, cuyos anillos representan la ausencia de color y, precisamente por eso, quedan fuera del Espectro Electromagnético Emocional. Sus poderes les permiten anular otros anillos y dejar completamente inutilizados sus poderes. Y, por si esto fuera poco, también pueden resucitar a los muertos y convertirlos en zombis.

Pero esto no significa necesariamente que 'Linternas' vaya a introducir anillos de todos los colores o una adaptación de esta compleja mitología. La serie se ha acercado mucho más al thriller policial de 'True Detective' que a una historia de superhéroes tradicional y, por ahora, parece interesada en mantener ese tono. Pero esta referencia demuestra que sus responsables conocen muy bien el material original y que saben escoger qué elementos trasladar a la pantalla.

En Espinof | Un icónico dúo de hip hop está presente en el último capítulo de 'Linternas' en HBO. Una decisión que hace más interesante la historia de su protagonista

En Espinof | El detalle de 'Linternas' que hace referencia a un villano de Batman. Y no es el único guiño al universo del superhéroe de Gotham