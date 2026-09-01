‘Linternas’ clava los orígenes de John Stewart, y buena parte de ello se debe a una de las mejores bandas de hip hop de la historia

No es que la estrategia de para la mayor de las consistencias, pero el plan de DC de dejar manga ancha creativa en sus diferentes proyectos está dando buenos resultados con 'Linternas'. El tándem de Chris Mundy, Tom King y Damon Lindelof está demostrando ser ejemplar en llevar a pantalla a los Linterna Verde, en manejar los códigos del procedimental policiaco y también saber dar un pasito más allá.

Cada capítulo ha sido gratificante e interesante a su manera, y el tercer episodio no ha sido excepción. Rescatando también a parte del equipo con el que hizo la imprescindible ‘Watchmen’ televisiva, Lindelof ha aprovechado para explorar los orígenes de John Stewart y los sacrificios realizados para poder aspirar al trabajo de nuevo Linterna Verde tras Hal Jordan.

Falsos sueños y gasolina para prender

A partir de aquí spoilers del tercer episodio de ‘Linternas’.

A través de los flashbacks entendemos varios detalles sugeridos hasta el momento, desde la disciplina del personaje de Aaron Pierre hasta esos instantes donde su padre le dispara al estilo Guillermo Tell o su rechazo a comer carne. Todo lo que le convierte en un soldado bastante preciso, incluso aunque su situación sea de acompañante glorificado.

Todo forma parte de un proceso educativo estricto derivado del trauma paterno de ser rechazado abiertamente para ser un superhéroe por un instante de miedo, transmitido por ambos progenitores en un intento correctivo que sacrifica en parte la identidad y crecimiento del joven Stewart.

El capítulo viene titulado apropiadamente ‘Outkast’ para señalar la marginalización forzada al joven, y para conectar con un elemento narrativo que articula toda la historia: los propios Outkast, uno de los mejores dúos de la historia del hip hop. Un conjunto que se caracterizó por llevar el sonido a territorios poco comunes, pero con una perspectiva muy compartida que denunciaba la opresión, marginalización y violencia ejercida por el racismo estructural de Estados Unidos.

Es parte de la rabia que sostiene la historia de John Stewart y su familia, que reprochan a fuerzas superiores cómo pueden pedir como requisito no tener miedo a miembros de una comunidad que están expuestos constantemente al mismo. Outkast juegan un papel crucial para señalar cómo, en un intento de volverle un héroe sin miedo, John se ha desprendido por completo de su entorno cercano y su cultura, no conociendo letras de hip hop y siendo casi a efectos prácticos más blanco que afroamericano.

El propio Pierre ha señalado cómo esta construcción de una máquina de precisión le hace también “un volcán a punto de explotar y devastar todo a su alrededor”. Mientras esto llega, Lindelof y compañía nos señalan ese camino empleando de nuevo a Outkast y un tema tan explosivo como ‘Gasoline Dreams’, un ramalazo de descontento contra la mentira del sueño americano y la destrucción del planeta que sólo se va a poder traducir en un apocalipsis ruidoso. Un uso espléndido de una banda imponente y de uno de los hits de uno de los mejores discos de la historia.

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