'Baki' tendrá su propio isekai. Uno de los spin-offs más rocambolescos salta a anime con viajes en el tiempo, duelos de Kung-Fu y el regreso de un personaje muy querido

Ya sabemos que la saga de 'Baki' es imparable, y más desde que ha cogido carrerilla en Netflix para convertirse en uno de sus animes más exitosos. A principios de verano se estrenó la segunda parte de 'Baki-Dou', en la que Baki Hanma se enfrentaba a un clon del legendario samurái Miyamoto Musashi.

Pero parece que tras varias series de anime y un crossover con 'Kengan Ashura' la franquicia quiere seguir creciendo. Porque ahora prepara un spin-off para meterse de lleno en el género isekai.

Kung-Fu y guantazos entre dragones y hadas

Al fin y al cabo, si el Escuadrón Suicida de DC ya tuvo su aventura isekai, ¿por qué no iban a tenerla los personajes de 'Baki'? En este caso recuperamos a Retsu Kaioh, un personaje bastante querido de la serie que murió a manos de Musashi en la serie, pero que ahora va a tener una segunda oportunidad en un mundo de fantasía.

Así llegamos a 'Baki Gaiden: Retsu Kaiou Doesn't Care at All That He Got Isekai'd', algo así como "A Retsu Kaioh no le importa nada haber terminado en un Isekai"... Un nombre larguísimo que también pega de miedo con este tipo de series. Resulta que tras la muerte del personaje, Paru Itagaki, el creador del manga, no estaba del todo listo para dejarle ir, así que cuando le propusieron un spin-off no se lo pensó para darle luz verde.

'Baki Gaiden: Retsu Kaiou Doesn't Care at All That He Got Isekai'd' adaptará el manga de Sai Ihara yEiji Mutsui, con Retsu reencarnándose en un mundo medieval plagado de hadas, dragones, magia y otras criaturas. Pero en lugar de preocuparse por su complicada situación decide arreglar las cosas al más puro estilo 'Baki': a tortazo limpio y con movimientos de Kung Fu. Porque si no se ha convertido en el luchador más fuerte de su mundo, ahora tiene una nueva oportunidad de oro.

Una sobrada rocambolesca que está destinada a ser un éxito, entre unir una franquicia de éxito como 'Baki' y encima metiéndose de cabeza en el género isekai. Por ahora se ha dejado ver un primerísimo teaser, con TMS Entertainment de nuevo al mando del anime. No se ha confirmado una fecha de estreno, aunque quizás podamos esperar el spin-off de Retsu para 2027, y teniendo en cuenta el idilio de Netflix con la franquicia de 'Baki' es más que posible que termine en la plataforma.

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