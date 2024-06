El anime del Escuadrón Suicida ya se puede ver en Max, y es una macarrada divertida que saca lo mejor del género isekai sin reinventar la rueda

En apenas unos días arranca de lleno la temporada de anime de verano, y uno de los estrenos más curiosos que llevan ya meses prometiendo mucho es 'Escuadrón Suicida Isekai' ('Suicide Squad Isekai'). Aunque en Japón no se estrenará hasta dentro de unos días, a nivel internacional ya lo tenemos disponible a través de Max, y para empezar fuerte se han estrenado del tirón los tres primeros capítulos de la serie.

Un vistazo a… LAS 10 MEJORES SERIES DE LA DÉCADA (2010-2019)

La rutina de siempre, pero en otro mundo

'Escuadrón Suicida Isekai' da justo lo que promete con su nombre. Cogemos al Escuadrón Suicida de DC con Harley Quinn, Deadshot, King Shark, Clayface y Peacemaker... Y nos los llevamos para un mundo de fantasía con orcos, magia y dragones al más puro estilo de un anime isekai. O como bien dice el mismo Clayface, "como en Alicia en el País de las Maravillas".

El grupo de presidiarios son reclutados por Amanda Waller para una misión muy particular: viajar a otro mundo a través de un portal y eliminar cualquier amenaza, o les vuelan la cabeza con un explosivo. Lo que pasa es que cuando Harley y compañía llegan allí se encuentran conque hay una guerra abierta entre varias facciones, y que no son los únicos visitantes de otra dimensión.

El anime de 'Escuadrón Suicida' es una colaboración entre Warner Bros. y Wit Studio, el estudio responsable de Spy x Family', 'Ranking of Kings' y las primeras temporadas de 'Shingeki no Kyokin'. Y aunque hay que decir que no es el mejor anime del estudio, sí que han conseguido un acabado muy bueno, con unos diseños de personajes atractivos y una animación resultona cuando necesita serlo.

'Escuadrón Suicida Isekai' es ante todo espectáculo y fanservice para lucir a los personajes de DC, en especial a Harley Quinn, que es la clara protagonista y se roba casi todas las escenas (aunque King Shark se ha ganado todavía más espacio en mi corazón).

Aún así, el anime equilibra muy bien a todos los personajes y consigue sacarles muchísimo carisma a todo el grupo, incluso a los miembros que quizás son más desconocidos.

Es lo que es, y no necesita más

No va a reinventar la rueda del género isekai, y por ahora nos ha dejado con una aventurita de fantasía bastante genérica que habrá que ver cómo progresa. Aunque 'Escuadrón Suicida Isekai' se deja ver muy bien gracias a sus protagonistas y al tono de humor que ha encontrado, con golpes muy cafres y muchas referencias meta. Porque, siendo honestos, hemos venido a ver al Escuadrón Suicida pegándose contra orcos y reventando cabezas, tampoco vamos a pedirle una trama sesuda y que reviente los límites del anime.... Y tampoco lo necesita.

A pesar de que viene pisando fuerte como uno de los grandes estrenos de verano, en Max han estrenado 'Escuadrón Suicida Isekai' sin mucha pena ni gloria. No solo eso, si no que simplemente la tenemos disponible con doblaje y subtitulado en castellano y a correr.

Ojo, que hay que decir se ha hecho un doblaje excelente para este anime de 'Escuadrón Suicida' y capta perfectamente la esencia de los personajes, muy al nivel de la serie animada de 'Harley Quinn'. Gracias al trabajo de aúpa que han hecho los actores de voz españoles se salvan muchas de las escenas que en las que la animación flojea más y se queda demasiado estática, pero se echa de menos tener la opción de ver el anime también en japonés.

Quizás pase como con 'Ninja Kamui' y más adelante llegue la opción de otros doblajes, pero por ahora parece que ya tenemos que darnos con un canto en los dientes con que el anime se haya estrenado a tiempo en nuestro país.

Si llegamos de nuevas a los personajes de DC, es una introducción perfecta a ellos. Y si ya somos veteranos en sus misiones suicidas, el anime es una macarrada muy divertida que sabe jugar perfectamente con ellos mientras retuerce el género isekai. Por ahora ha tenido un buen comienzo que se pasa rápido y deja con ganas de más aventuras, ahora a ver si mantiene el buen ritmo.

En Espinof | Las 10 mejores series de 2024... hasta ahora

En Espinof | Las 12 mejores webs para ver anime de manera legal