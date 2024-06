'Oshi no Ko', 'Kimi ni Todoke', el Escuadrón Suicida animado, y mucho más. Los mejores animes de estreno en verano 2024 y dónde se pueden ver en streaming

La temporada de primavera ha venido bastante cargada de animes petones que regresaban, pero se ha pasado en un suspiro y ya tenemos por delante el veranito. Con calor, vacaciones quien las pille... y una nueva hornada de series de anime que se estrenan ya mismo.

Cada temporada llegan decenas y decenas de nuevos títulos, pero si no sabemos por dónde empezar entre tanto estreno, aquí van algunas de las novedades más curiosas que nos llegan y unos cuantos regresos muy, muy esperados.

Suicide Squad Isekai

'Suicide Squad Isekai' es una ambiciosa colaboración entre Wit Studio, el estudio de'Ranking of Kings' y 'Spy x Family' y DC para llevar a los personajes del Escuadrón Suicida al anime. Aunque en este caso, su misión suicida les lleva a un mundo de fantasía poblado por todo tipo de monstruos.

En la televisión japonesa se podrá ver a partir del próximo 5 de julio, pero a nivel internacional llega con estreno anticipado y lo tenemos disponible en Disney+ a partir de este 27 de junio.

SHY

Este verano, y para abrir la temporada, regresa la superheroína más tímida. Si 'Boku no Hero Academia' no es suficiente, 'SHY' está de regreso con su segunda temporada, que arranca el próximo 1 de julio en Crunchyroll.

Teru Momijiyama es la superheroína representante de Japón para mantener la paz mundial, y su nombre en clave es "Shy". Su mote le va perfecto, porque sufre una ansiedad social tan terrible que ha empezado a dificultarle su trabajo como heroína.

Oshi no Ko

Sin duda uno de los estrenos más grandes de este verano va a ser 'Oshi no Ko', que regresa con un nuevo arco para su esperadísima segunda temporada. La trama sigue a Ruby y Aqua, los hijos gemelos de una idol adolescente que buscan brillar por sí mismos en la industria mientras Aqua trata de encontrar a su padre y resolver el crimen que persigue a su familia.

Lo nuevo de 'Oshi no Ko' se estrena en Japón el próximo 3 de julio, y AnimeBox ya ha confirmado oficialmente que también se encargará de retransmitir la segunda temporada en simulcast.

Alya Sometimes Hides Her Feelings en Russian

'Alya Sometimes Hides Her Feelings en Russian' es quizás más conocida como 'Roshidere' y también es uno de los estrenos más prometedores del verano, especialmente si nos gustan las comedias románticas y los animes de instituto. Podremos verlo a partir del 3 de julio en Crunchyroll.

Alya Mikhailovna Kujo es una estudiante que saca muy buenas notas y es popular, aunque parece muy fría. Nunca habla con Kuza Masachika, y si lo hace es en ruso. Lo que Alya no sabe es que Masachika también entiende ruso y se está enterando perfectamente de los piropos que le suelta.

NieR: Automata Ver1 . 1a

Tras una primera temporada muy accidentada, parece que los creadores de 'NieR: Automata Ver1.1a' están decididos a dejar el drama atrás y han calentado bien los motores para su segunda temporada. Ya se ha confirmado que podremos seguir los nuevos capítulos en Crunchyroll a partir del 5 de julio.

'NieR: Automata Ver1 . 1a' adapta el videojuego de Yoko Taro y Square Enix y se ambienta en un mundo postapocalíptico. La trama gira en torno a una guerra entre unas máquinas invasoras y unos androides que son el último remanente de la humanidad, específicamente dos soldados llamados 2B y 9S.

The Elusive Samurai

El próximo 6 de julio arranca 'The Elusive Samurai', un anime histórico y (como indica su nombre) de aventuras de samurais. Está ambientado en pleno Japón feudal y sigue la historia de Hojo Tokyuki, un chaval que se da a la fuga cuando su familia es derrocada. Así se lanza a una búsqueda para vengar a su familia, aunque su mejor baza es su habilidad para esconderse y pasar desapercibido.

Por ahora no hay confirmación de simulcast, pero viendo que aún quedan muchos animes de Crunchyroll por confirmar para la temporada es muy posible que termine en su parrilla.

Wistoria: Wand and Sword

Dentro de los animes de fantasía, el próximo 7 de julio arranca en Crunchyroll 'Wistoria: Wand and Sword'. Es una co-producción entre Bandai Namco Pictures y Actas y cuenta con un equipo creativo veterano, así que podría ser una apuesta bastante potente para este género.

'Wistoria: Wand and Sword' es la historia de Will Sefort, un chico muy trabajador pero que no puede usar la magia. Aún así, se inscribe en una prestigiosa academia de magia dispuesto a llegar a la cima, aunque tenga que enfrentarse a los desprecios de sus compañeros y profesores.

Tower of God

Sin movernos demasiado de la fantasía, otro de los regresos más esperados en 'Tower of God', que estrena su segunda temporada tras cuatro años de espera. Y los nuevos capítulos empezarán a emitirse en Crunchyroll a partir del próximo 7 de julio.

La segunda temporada de 'Tower of God' nos mete en un nuevo arco, con Ja Wangnan atrapado en el piso número 20 de la torre sin poder avanzar. A pesar de sus fracasos, se niega a rendirse, pero entonces conoce a un misterioso joven llamado Viole que le ayudará a a continuar.

Fairy Tail: 100 Years Quest

Siguiendo para triplete con animes de fantasía también tenemos 'Fairy Tail: 100 Years Quest', una suerte de secuela y spin-off de la serie original de Hiro Mashima. Esta historia se ambienta algún tiempo después, y se centra en una nueva misión para Natsu y su grupo, que tratarán de completar una misión que nadie ha podido resolver en más de un siglo.

En Japón, 'Fairy Tail: 100 Years Quest' se estrena el próximo 7 de julio. Y por ahora no hay nada seguro sobre su distribución internacional. La serie original se puede ver en Netflix y Amazon Prime Video, así que quizás una de estas dos plataformas o Crunchyroll anuncie pronto su fichaje.

Kinnikuman: Perfect Origin Arc

Un regreso que parecía improbable es el de 'Kinnikuman' (también conocido como 'Musculman' en algunos territorios). El anime celebra su 40 aniversario, así que el próximo 14 de julio se estrena en Japón 'Kinnikuman: Perfect Origin Arc' para retomar la trama donde nos dejó la última serie.

Por ahora no hay distribución oficial, pero quizás estos días Crunchyroll u otra plataforma confirme el simulcast. La trama de 'Kinnikuman' sigue a Suguru Kinniku, un chico muy patoso que debe demostrar que es digno del trono de su planeta... Y la mejor manera es en una competición de lucha libre.

Kimi ni Todoke

Aunque si hablamos de regresos esperados para este verano, el que se lleva la palma es 'Kimi ni Todoke', que por fin estrena su tercera temporada después de 13 años teniéndonos en vilo. Aún falta por confirmar el día, pero ya sabemos que se podrá ver en Netflix en agosto de 2024.

'Kimi ni Todoke' es la historia de Sawako Koronuma y Shota Kazehaya. Ella es muy introvertida y nunca ha conseguido tener amigos, porque además su apariencia taciturna hace que la comparen con la niña de 'The Ring'. Las cosas empiezan a cambiar cuando él, uno de los chicos más populares de la clase, comienza a hablar con ella y se hacen amigos.

Kengan Ashura

También regresa a Netflix en agosto de 2024 uno de los animes de combates más populares del momento: 'Kengan Ashura'. En este caso, con la segunda parte de su segunda temporada, que se ha hecho de rogar casi un año.

'Kengan Ashura' nos lleva a una arena de combates clandestinos donde los mayores luchadores de Japón prueban su poderío con la esperanza de llegar a lo alto de la Asociación Kengan. Allí se planta Tokita "Ahura" Ohma, quien quiere poner a prueba su fuerza mientras intenta dejar atrás su pasado.

