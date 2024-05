'Oshi no Ko' regresa con más drama y musicote. La temporada 2 del anime de idols confirma su fecha de estreno con un emocionante tráiler

Aunque competía con algunos de los shonen más populares del momento, 'Oshi no Ko', se convirtió rápidamente en el gran bombazo de primavera de 2023 y en uno de los grandes animes del año. Obviamente sus creadores no quieren dormirse en los laureles, y desde estudio Doga Kobo no tardaron demasiado en confirmar que una segunda temporada estaba en marcha.

Todos al escenario

La historia de 'Oshi no Ko' entra en un arco nuevo para centrarse en una nueva etapa de Aqua y Ruby Hoshino. Siguiendo el manga de Aka Akasaka y Mengo Yokoyari, (y dejando un poco de lado la música) la trama se debería moverse ahora hacia una obra de teatro, la producción de un espectáculo y la búsqueda del padre de los gemelos.

Ya sabíamos que lo nuevo de 'Oshi no Ko' llegaría en verano, pero se ha terminado de confirmar su fecha de estreno para el próximo 3 de julio. Así que Ruby y Aqua regresan justo para el inicio de la nueva temporada de anime, aunque habrá que estar pendientes del simulcast.

A nivel internacional, 'Oshi no Ko' se pudo ver a través de HIDIVE, pero la plataforma ya no opera en España. La otra gran apuesta es ver si AnimeBox, que ya se encargaron de retransmitir por aquí la primera temporada y habrá que ver si también repiten con la segunda.

Con el nuevo tráiler y poster de 'Oshi no Ko' que nos dejan un vistazo bastante potente de los personajes, también se ha dejado oír un adelanto de Fatale, el tema interpretado por GEMN. Y como nuevos fichajes para el anime tenemos a Ayane Sakura como Abiko Samejima y a Daisuke Ono como GOA.

Este 2024 viene con doblete para los fans de 'Oshi no Ko', porque también está en marcha una serie en live action para Amazon, aunque por ahora seguimos pendiente de más adelantos y una fecha de estreno definitva.

