'Suicide Squad Isekai' se estrenará en streaming antes que en Japón, y los tres primeros capítulos del anime llegan ya mismito

Wit Studio tuvo una mala racha malísima al perder 'Shingeki no Kyojin' y otros tantos bombazos de anime. Pero en los últimos años ha ido levantando cabeza muy rápidamente y nos ha dejado seriotes como 'Spy x Family', 'Ranking of Kings'e incluso se hará cargo del remake de 'One Piece'.

Y uno de los proyectos más curiosos que viene presentando desde hace tiempo es 'Suicide Squad Isekai', en el que los miembros del Escuadrón Suicida de DC son enviados a otro mundo para una nueva misión.

Explosión directa a streaming

'Suicide Squad Isekai' se estrenará en la televisión japonesa para el próximo 5 de julio. Pero como es una co-producción con DC y Warner Bros., también va a terminar llegando a su plataforma de streaming.

Eso sí, a Max va a llegar algo adelantada, el próximo jueves 27 de junio. Y además, los tres primeros capítulos de 'Suicide Squad Isekai' se estrenarán de seguido para enganchar a sus posibles fans al anime del tirón. Se espera que el anime ronde los 12 episodios en total, con uno nuevo cada semana.

Todavía no se ha confirmado la hora exacta en la que estará disponible en la plataforma, pero en principio debería llegar sin retraso y a todos los territorios donde está disponible la plataforma. También estamos pendientes del tema de los doblajes, ya que quizás no estén disponibles de salida pero puede que más adelante se vayan añadiendo, como ocurrió con 'Ninja Kamui'.

'Suicide Squad Isekai' sigue al grupo de presidiarios formado por Harley Quinn, Deadshot, Pacificador, Clay Face, King Shark, Rick Flag y Katana. Para cumplir su nueva misión son enviados a un mundo de fantasía, donde deberán enfrentarse a todo tipo de criaturas.

