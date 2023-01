Calendarios imposibles y las fiestas por medio: un animador habla sobre los hiatos inesperados en 'NieR: Automata' y otro animes de Aniplex

La temporada de invierno de anime había empezado bien fuerte a principios de mes, pero apenas unas semanas después algunas series se han ido a hiato de manera indefinida. El caso más sonado ha sido el de 'NieR: Automata Ver1. 1a', pero también se ha tocado a 'Ayakashi Triangle', 'Unite Up' y 'Kubo Won't Let Me Be Invisible'.

Este último parece un caso excepcional porque sí que tiene fecha de retorno y parece que la producción se ha complicado por la COVID-19... Pero con los animes de Aniplex está cantando otro gallo.

Ni por cinco sueldos más

Para los parones de de 'NieR: Automata' y 'Ayakashi Triangle' también se ha planteado la COVID-19 como razón principal, pero algunos profesionales de la industria están dando su opinión sobre el tema y Aniplex no está saliendo bien parada como productora.

El director Kanta Kamei ha hablado desde su cuenta de Twitter sobre los calendarios de trabajo que planteaba el estudio, y de cómo no serían fáciles de cumplir, pero finalmente Aniplex hizo caso omiso.

"Hace tiempo, hablé con un productor en Aniplex y les dije que quizás deberían dejar de programar animes para los estrenos de invierno. Todo el equipo estaría muy quemado durante las vacaciones de Año Nuevo y no podrían disfrutar de sus vacaciones", empezó Kamei. "Y sobre la subcontratación, sería el Año Nuevo Lunar y la gente [en China] no trabaja entonces. Pero ignoraron mis comentarios."

Hace años gran parte de la subcontrata de animación se desarrollaba en Corea, pero ahora este trabajo se ha ido moviendo cada vez más a China. Y aunque haya mano de obra externa, las fechas de los estrenos de enero son difíciles de cumplir.

"Y respecto a la subcontratación en China, un productor me dijo que intentaron ofrecer cinco veces más de lo normal por un plano durante el Año Nuevo Lunar y nadie lo quiso..." dijo el director. "Eso significa que aunque paguemos tres veces más o lo que sea, nadie va a trabajar durante las vacaciones".

No es la primera vez que los animes de Aniplex tienen problemas con sus calendarios de producción imposibles, y otros especialistas de la industria ya lo han denunciado anteriormente. En este caso ha sido más sonado al juntarnos con un anime tan esperado como 'NieR: Automata Ver1. 1a', pero por desgracia por ahora solo se puede tener paciencia.