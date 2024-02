Si te gusta 'Black Clover', su director ya prepara un nuevo anime de fantasía y 'Wistoria: Wand And Sword' promete ser un pepinazo con su primer tráiler

Este 2024 viene pisando fuerte con el anime, especialmente porque ya hemos empezado el año con estrenos gordísimos como 'Solo Leveling', 'Bucchigiri' o 'Tragones y Mazmorras'. Todavía quedan muchas series por confirmar su estreno, pero si ya vamos con un ojo puesto en la segunda mitad del año, la que no nos podemos perdernos si nos gustan los animes de fantasía es 'Wistoria: Wand And Sword'.

Alta fantasía con veteranos en el equipo

En manga de 'Wistoria: Wand And Sword' se empezó a publicar en 2020 de la mano de Fujino Omori y Toshi Aoi, y estrenará su propio anime en la temporada de verano de anime. Así que podemos esperar que se estrene a partir del próximo julio de 2024, aunque falta por concretar el día y ver si alguna plataforma se hace con la licencia para el simulcast.

La trama sigue a Will Sefort, que no puede usar magia pero entra en la Academia de Magia Regarden con la intención de llegar hasta la cima, muy al estilo de Mash Burndead de 'Mashle: Magic and Muscles'. Aún así, 'Wistoria: Wand And Sword' promete tener un tono más serio de alta fantasía con un regusto perfecto a 'Black Clover'.

De hecho, Tatsuya Yoshihara, director de 'Black Clover', se está encargando de la dirección y guión del anime. El equipo creativo de 'Wistoria: Wand And Sword' está lleno de veteranos con unas trayectorias impresionantes, porque también cuenta con Sayaka Ono ('Code Geass') como diseñador de personaje y director de animación, Yuki Maeda ('Your Lie in April') a cargo de la dirección de arte. Yuki Hayashi, compositor de 'Haikyuu!!' y 'Boku no Hero Academia' se encargará de la banda sonora.

'Wistoria: Wand And Sword' es una co-producción entre Bandai Namco Pictures y Actas, y por ahora su primer tráiler es bastante prometedor. Especialmente si lo que buscamos es un anime de acción y alta fantasía de manual.

