'Tragones y Mazmorras' ya está en Netflix y es encantadora. Así es el divertidísimo anime sobre aventureros cocinitas que te deja con la tripa rugiendo de hambre

Ya con casi medio enero encima, estamos metidos de lleno en la temporada de anime de invierno. Estas dos primeras semanas del año han llegado un buen aluvión de nuevos estrenos con algunas de las series más esperadas del año. Y, desde luego y después del exitazo del manga original, la que no podía faltar en entre las series de anime que esperábamos con más ganas es 'Tragones y Mazmorras'.

Tú trae el escudo, que yo saco la sartén

'Dungeon Meshi' es el de fantasía manga de Ryoko Kui que en España se publica con el buenísimo nombre de 'Tragones y Mazmorras' (por favor, que alguien le suba el sueldo a este traductor), y con este nombre también se ha quedado para la distribución del anime en Netflix.

'Tragones y Mazmorras' de entrada se nos plantea como una historia de espada y hechicería de las buenas, con un grupito de aventureros abriéndose paso a través de una mazmorra y enfrentándose a todo tipo de monstruos. Lo que ocurre es que nuestro grupo termina enfrentado a un dragón demasiado poderoso y pierden a Falin, la hermana del líder. Así que para intentar recuperarla, Laios, Chilchuck y Marcille deciden regresar a ese nivel de la mazmorra para salvar a Falin.

La serie bebe mucho de 'Dungeons and Dragons', con los aventureros organizándose en gremios y grupos, y teniendo que preocuparse por cosas como su equipo, provisiones y rutas. Pero a pesar de las referencias, es un anime muy accesible y fácil de ver, y que sobre todo no se toma demasiado en serio para explorar la verdadera pasión de Laios (y de la serie en sí): la comida.

Cuando el grupo está pasando por su peor momento, conocen a un enano llamado Senshi que les empieza a mostrar cómo cocinar correctamente los monstruos de las mazmorras para no morirse de hambre. Así que de repente estamos ante un mar de posibilidades completamente nuevo (y bien rico).

El otro lado de la fantasía

'Tragones y Mazmorras' no es un anime de acción en sí, aunque tenga algunas escenas más movidillas, si no que se centra en equilibrar bien los golpes de comedia y los momentos cotidianos que bien podrían estar sacados de un slice-of-life. Aunque la animación viene de Studio Trigger, el estudio de 'Cyberpunk: Edgerunners', no esperemos grandes aspavientos ni escenas de acción, aunque el acabado en sí de 'Tragones y Mazmorras' es una preciosidad gracias a la expresividad de sus personajes y a las paletas de color.

Aunque eso sí, los platos que termina preparando Senshi con la ayuda del grupo tienen una pinta que no tiene nada que envidiar a la legendaria comida de las películas de Ghibli.

Es un anime ingenioso, que sabe retorcer los tropos de los animes de fantasía y de las aventuras mazmorreras con todos sus estereotipos. Desde comerse a los limos errantes hasta usar las trampas de fuego para hacerse un salteado improvisado, todos es posible en el mundo de 'Tragones y Mazmorras' si tienes ingenio y un buen cuchillo de cocina a mano.

El manga original de Kui contó con 14 volúmenes que terminaron de publicarse en septiembre de 2023, así que Trigger ya parte de una historia cerrada. Por ahora se ha confirmado que 'Tragones y Mazmorras' constará de dos partes consecutivas, así que podemos esperar que ronde los 25 capítulos... Aunque es bastante posible que el anime todavía de para otra temporada más, dependiendo del ritmo que lleve Trigger con la adaptación.

Netflix se está encargando de retransmitir 'Tragones y Mazmorras' en simulcast, y como novedad también se han estrenado con los simuldubs en castellano. Esto es: el doblaje en castellano está disponible el mismo día que salen los nuevos capítulos. Así que si queremos echarle un ojo a un grupo de aventureros un poco diferentes, 'Tragones y Mazmorras' es una opción divertidísima, y que te va a dejar con un hambre que da calambre.

