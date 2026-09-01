'Dragon Ball Daima' se podrá ver en la tele. La aventura más reciente de Goku da un salto a abierto, completamente gratis, y con el gran elemento que le faltaba al anime

Este año regresa 'Dragon Ball Super' con un remake de 'La batalla de los dioses' que quiere poner la serie al nivel de los animes de hoy en día, con animación puntera y sin relleno. Una puesta a punto en toda regla que marca el nuevo escopetazo de salida para la franquicia, y quizás ya empezó a apuntar maneras con 'Dragon Ball Daima'.

El anime más reciente con Goku llegó para celebrar el 40 aniversario del manga de Akira Toriyama. Y si aún no nos hemos subido al carrito, muy pronto se podrá ver en abierto en televisión.

Una aventura clásica

A nivel personal, tengo que admitir que al final 'Dragon Ball Daima' se me terminó desinflando en muchos sentidos, ya que me acabó pareciendo una suerte de refrito de 'GT' al gusto de Toriyama. Con muchas oportunidades perdidas y un ritmo un tanto desigual, pero que aún así recuperaba la esencia de la primera etapa de 'Dragon Ball' y nos dejaba una aventura bastante entretenida a grandes rasgos.

Especialmente para los más pequeños, puede ser un punto de partida ideal para meterse a 'Dragon Ball'. Una introducción desenfadada y con ese espíritu de aventuras que nos enamoró hace 40 años... Así que su llegada a Clan TV me parece una noticia tremenda para que 'Dragon Ball Daima' llegue a toda una nueva generación.

Así lo ha confirmado la propia cadena a través de un anuncio, en el que introducen a Goku y compañía y la mecánica de las Bolas de Dragón. Por ahora desde Clan TV no han confirmado cuándo se podrá ver el anime y nos han dejado con un esperanzador "muy pronto", así que quizás para este mismo septiembre u octubre Goku vuelva a la tele en abierto.

Y, lo que es más: parece que 'Dragon Ball Daima' por fin tendrá su doblaje en castellano, que era un elemento que se venía echando de menos y todavía tenía pendiente. Especialmente porque, aunque se puede ver en AnimeBox, Netflix y Crunchyroll, todavía no se había doblado la serie, y eso que vamos camino de dos años desde que se estrenó.

Desde luego, la llegada de 'Dragon Ball Daima' a la televisión no puede tener un momento más idóneo. Al fin y al cabo, 'Dragon Ball Super' arranca este otoño, con lo que vamos a tener ración doble de Goku para que no pare la cosa.

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