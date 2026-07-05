'Dragon Ball GT' salvó el anime. 30 años después, la serie sigue dividiendo a los fans, pero sin ella la industria se habría hundido irremediablemente

A lo largo de los 40 años de 'Dragon Ball' hay momentos que han dividido a los fans, pero pocos han sido tan polémicos como la existencia de 'Dragon Ball GT' en sí.

Muchos fans todavía se resisten a incluir el anime secuela en el canon, especialmente porque fue una serie original que no contó con Akira Toriyama en el proceso, pero lo cierto es que sin 'Dragon Ball GT' es muy posible que la industria del anime hoy fuera muy diferente.

La primera piedra para mantener el camino

'Dragon Ball Z' dejó de emitirse el 31 de enero de 1996 tras 291 capítulos, y lo cierto es que su final era una bomba de relojería que tenía a todo el mundo tirándose de los pelos. El anime había sido una gallina de los huevos de oro tremendamente lucrativa, y para Toei, Shueisha y los demás responsables de Goku no estaba claro qué ocurriría cuando terminase la emisión.

El anime de 'Dragon Ball Z' había mantenido viva la franquicia un tiempo más tras el final del manga de Toriyama. Pero una vez concluyó la publicación, hubo un desplome en las ventas de la industria del manga y se veía venir unas pérdidas similares en el campo del anime.

Así lo explicó Kazuhiko Torishima, el antiguo editor de Akira Toriyama, en la Napoli Comicon hace unos meses. Según el editor, 'Dragon Ball GT' fue creada con un objetivo muy claro: mantener viva 'Dragon Ball' el tiempo suficiente como para que la mitad de la industria de anime perdiera sus trabajos.

Este planteamiento tendría bastante sentido, ya que 'Dragon Ball GT' se empezó a emitir el 7 de febrero de 1996, apenas una semana tras la conclusión de 'Z'. Durante muchos años se ha creído que fue un simple intento por parte de Toei y compañía de sacar todavía más tajada de Goku y compañía, pero si Torishima está en lo cierto también habría tenido el propósito de mantener la rueda en marcha mientras se encontraba otra solución.

Ya sabemos que la industria no colapsó, y que de hecho el anime es hoy en día más fuerte que nunca. Pero sí que es cierto que 'Dragon Ball GT' permitió un cierto margen de maniobras a la industria mientras se retomaba el aliento (y se continuaban estrenando películas de la franquicia en cine y televisión).

Unos años después llegaría la solución definitiva para mantener mucho más que a flote la industria de anime: el Big Three. 'One Piece' se estrenó en 1999, 'Naruto' en 2002 y 'Bleach' en 2004, con las tres series terminando de pavimentar el anime como un fenómeno de masas y creando una nueva generación de herederos para Goku. Aunque quizás no habríamos llegado a conocerlos de la misma manera si no se hubiera estirado el chicle un poquito más con 'Dragon Ball GT'...

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