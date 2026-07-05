'Minions & Monsters' destrona a 'Toy Story 5', pero decepciona en taquilla. La mejor película de la saga pincha con el peor estreno de toda su historia

Estaba cantado que 'Minions & Monsters' iba a ser la película que lograse arrebatar la primera posición en la taquilla de Estados Unidos a 'Toy Story 5', pero las buenas noticias para Illumination acaban ahí. Y es 'Minions & Monsters' ha comenzado su andadura con el peor estreno de la saga, sumando "apenas" 61 millones de dólares durante sus cinco primeros días en las salas de Estados Unidos.

Es una cifra especialmente decepcionante por estrenarse en un fin de semana tan importante en Estados Unidos como el del 4 de julio, pero es que además son datos que han ido empeorando según pasaban los días. La predicción inicial era de 80 millones, la cual se rebajó a 65 al ver que no estaba funcionando tan bien como se esperaba. Finalmente se ha quedado en un total estimado de 61,4 millones.

Para nada es un fracaso

Habrá quien se de prisa en encender las alarmas y calificar a 'Minions & Monsters' como otro fracaso al nivel de 'Supergirl', pero estarían completamente equivocados. Por lo pronto, la película de Illumination es mucho más barata que la de DC, pues tiene un presupuesto de 85 millones de dólares, sin olvidarnos tampoco de la importancia de la taquilla internacional.

Por ahora, 'Minions & Monsters' suma otros 98,4 millones de dólares en el resto del mundo, por lo que sus ingresos totales alcanzan ya los 159,8 millones de dólares. Por su parte, 'Supergirl' todavía no ha llegado a esa cifra pese a haberse estrenado antes, pero lo que es peor es que tampoco es seguro que vaya a hacerlo antes de abandonar los cines.

Lo que sí deja claro este relativo pinchazo de 'Minions & Montsters' es que la franquicia puede que empiece a estar un poco quemada entre el público y que quizá sería buena idea espaciar más en el tiempo el estreno de sucesivas películas. Eso y que quizá el público no ha respondido del todo bien a una película bastante más trabajada y con múltiples guiños al cine clásico.

Con todo, nadie duda ya de que 'Minions & Monsters' será rentable, pero no queda otra que evaluar qué ha pasado. Recordemos que 'Minions: El origen de Gru' se fue hasta los 940 millones, mientras que 'Gru: Mi villano favorito 4' consiguió 972, cifras muy alejadas de lo que seguramente acabe logrando el título que ahora nos ocupa.

Por mi parte, creo que este bajón es una pena, pues 'Minions & Monsters' es la mejor y más entretenida aventura de estas simpáticas criaturas amarillas. Toda una sorpresa con la que no contaba para nada y que demuestra que este universo puede seguir dando mucho de sí.

En Espinof | Las 44 películas más esperadas de 2026 y los mejores estrenos del año: 'Dune 3', 'Torrente 6', 'Vengadores Doomsday', el regreso de Star Wars, 'La odisea' y muchas más

En Espinof | Las 29 mejores sagas de películas de la historia