"Estaba obligado por contrato". El final de 'Blade Runner' no es la única razón por la que Harrison Ford odiaba este clásico de la ciencia ficción

A sus 84 años, Harrison Ford nos ha dado varios de los personajes más icónicos del cine entre Han Solo, Indiana Jones... y su memorable Rick Deckard en la 'Blade Runner' original y en 'Blade Runner 2049', claro.

A pesar de que la mítica película dirigida por Ridley Scott no funcionó demasiado bien en su estreno allá por 1982, con los años se ha convertido en una auténtica joya de culto adorada por los fans del género de ciencia ficción. Entre las diferentes versiones y cortes de la cinta y las polémicas alrededor de qué edición es la buena, Harrison Ford tenía varias cosas muy claras en su día sobre 'Blade Runner', empezando por el final feliz y siguiendo con que las voces en off no le pegaban ni con cola.

Ni voz en off ni final feliz

Antes de estrenarse en cines, el montaje de 'Blade Runner' fue sometido a las habituales proyecciones de prueba de Hollywood y el trabajo de Ridley Scott dejó a los espectadores un tanto confundidos sobre la trama. Al final, la solución más fácil que tomó el estudio fue incluir la voz en off de Deckard para ir explicando ciertos momentos al público, lo que también resultaba un guiño apropiado a las películas clásicas de cine noir que inspiraron 'Blade Runner'.

Con el tiempo, Harrison Ford ha ido cambiando de opinión sobre la película, pero en su momento al actor estadounidense no le hizo ninguna gracia tener que grabar esa voz en off. Tuvo que entrar al ruedo por obligación.

"Estaba obligado por contrato a hacer la narración. Cuando accedí a hacer la película, le dije a Ridley [Scott] que había demasiada información para el público en la narración", explicó el actor en una entrevista con Playboy en 2002.

"Le dije: Vamos a quitar la información y ponerla en escenas, para que el público la tenga de manera natural, sin que se lo tengamos que decir", continuó Harrison Ford sobre su colaboración con Ridley Scott. "Y a él le pareció buena idea, así que nos sentamos en la mesa de la cocina y lo cambiamos. Y cuando se hizo, el estudio dijo que nadie entendía esta puta película y que teníamos que crear una narrativa".

El tema con las voces en off casi era un desastre buscando turno desde el principio, ya que Ford grabó sus líneas antes incluso de leer el guion completo, por lo que pensó que era una prueba y que no se iban a utilizar en la cinta; para el intérprete, ese material no se sentía como "una parte orgánica de la película". No solo eso sino que, según explica el actor, apenas se le dejó darle su propio tono a las líneas y no sentía ninguna conexión con el material que estaba leyendo.

"¿Lo hice mal a propósito? No, las grabé lo mejor que pude, dado que no tuve ninguna guía. Nunca pensé que las usarían, en absoluto traté de sabotearlas. Simplemente era una mala narración", dijo Ford sobre la grabación de su líneas. "No pude participar en ellas, así que simplemente las leí. No estuve nada contento ni con las decisiones que se tomaron ni con la calidad del material."

Otro de los cambios sobre el corte de 'Blade Runner' que más reventaron a Harrison Ford durante la producción fue la inclusión de un final feliz rodado a posteriori. Con las malas reacciones recibidas por las proyecciones de prueba con público, Ridley Scott tuvo que añadir una escena extra para dejar claro el futuro de Deckard con Rachael (Sean Young), pero a Ford tampoco le hizo gracia.

El actor sintió que mostraba más de lo necesario y que chocaba con el tono del resto de la película. Al final, gracias a un error, se pudieron ver los dos montajes y cada espectador puede elegir la versión que más le guste.

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