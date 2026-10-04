"Es probablemente el mejor actor que he visto jamás". Ethan Hawke solo tiene buenas palabras para su excompañero, dos veces ganador de un Óscar

En el fútbol, hay jugadores que se sienten absolutamente privilegiados por haber compartido terreno de juego con figuras como Andrés Iniesta, Leo Messi o Zinedine Zidane. En el cine ocurre algo parecido cuando te llaman para una película y descubres que vas a compartir reparto con estrellas del nivel de Denzel Washington. Para algunos puede resultar abrumador, pero ese no fue el caso de Ethan Hawke.

El protagonista de 'Gattaca' y 'Antes de amanecer' (con sus sucesivas secuelas a cada cual mejor) es de esos rostros que apetece ver en la gran pantalla. Sinónimo de grandes interpretaciones. Pero también sabe que el que fuera su compañero en los rodajes de 'Training Day' ('Día de entrenamiento') y 'Los siete magníficos' está, sencillamente, en un nivel de grandeza absoluta, y así lo ha querido decir en una entrevista.

"Denzel Washington es, probablemente, el mejor actor que he visto jamás. Y he visto a muchos grandes actores, pero él es magnífico. El poder de su imaginación, la intensidad y la fuerza de su carisma... y lo duro que trabaja. Puede pensar desde dentro del personaje y, al mismo tiempo, pensar en lo que el público está pensando. Y es un gran, gran contador de historias. Quiero decir, así es como él ve el cine, o al menos así es como yo interpreto que él ve las películas". Ethan Hawk (Vía Konbini)

Él y Robin Williams le inspiraron

Sencillamente le mostró lo que podía llegar a ser en Hollywood. Pero no solo él. En su entrevista con el canal de YouTube también habló de Robin Williams, con el que filmó 'El club de los poetas muertos'. "Era una fuerza creativa imparable. Observar eso de joven en un rodaje, y ver la forma en que improvisaba con la cámara y cómo pensaba sobre la narrativa y sobre conectar con la gente, fue muy poderoso", agregó.

Es indudable que Denzel Washington es uno de los mejores actores de su generación. A lo largo de su carrera no solo nos ha hecho sufrir y emocionarnos con dramas top como 'Philadelphia' o 'Fences', sino que también ha brillado en thrillers capaces de mantenerte pegado a la butaca hasta el último minuto. Gracias a una presencia magnética en pantalla y a una versatilidad fuera de toda duda, es un referente.

Y, claro, no podemos dejar pasar la oportunidad de recomendaros una vez más 'Training Day' ('Día de entrenamiento'), la película que Washington y Hawke protagonizaron en 2001. Aquel intenso thriller policíaco arrastraba a sus personajes a una espiral de violencia, corrupción y decisiones moralmente ambiguas que le hizo al primero ganar un Oscar, y al segundo ser nominado. La tienes en Netflix y Prime Video.

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