Una fiesta de Halloween, un instituto católico, un grupo de adolescentes y una experiencia que roza el éxtasis y que termina desencadenando una especie de milagro. 'El cuerpo' ('The Body'), la nueva serie de Netflix creada por Quinn Shephard, convierte todos estos elementos en un inquietante drama psicológico sobre la fe, el deseo, la represión y la necesidad de encontrar algo en lo que creer.

Ambientada en el año 2004, la ficción arranca cuando Grace (Sofia Wylie) cae en coma después de consumir éxtasis en una fiesta en la que sus compañeras del equipo de baile la presionan para hacerlo. Para ocultar lo sucedido, las chicas comienzan a fingir que han tenido visiones religiosas relacionadas con ella, pero la mentira acaba adquiriendo otra dimensión, porque cada vez más personas del pueblo encuentran consuelo en Grace y empiezan a venerarla como si fuera una figura divina.

Transformar el trauma religioso en éxtasis queer

Shephard, que lleva años interesada en las historias de jóvenes que desafían las convenciones de todo tipo, encontró en el terror y la religión una forma de abordar experiencias que durante mucho tiempo no supo cómo expresar y que, con el paso de los años, han terminado transformando también su propia relación con la fe.

La creadora llevaba cerca de una década trabajando en una primera versión de la serie antes de encontrar la perspectiva desde la que quería contar esta historia.

En un principio, no tenía una tesis demasiado definida, pero con el tiempo entendió que el terror religioso podía servirle para hablar de algo mucho más íntimo: el proceso de crecer siendo una chica queer, la búsqueda de experiencias que den sentido a la vida y la posterior represión de aquello que se sale de lo establecido. Así lo cuenta en Variety:

"Siempre me sentí identificada con el terror religioso de una manera que no comprendía del todo, con esos temas de vergüenza, pasión y éxtasis. Y a medida que crecía y empezaba a trabajar en esta obra, pensé: Oh, es la metáfora perfecta para la transición a la adultez de una chica queer. Experiencias de devoción que dan sentido a tu vida, y luego una profunda represión. El terror religioso siempre ha explorado eso de una manera que me resultaba muy accesible. Tenía sentido".

La relación de Shephard con el cristianismo, aunque nunca llegó a bautizarse, también está detrás de la serie. De niña iba a veces a la iglesia con su abuela, una ministra evangélica de liberación espiritual, y recuerda aquella experiencia con un entusiasmo que contrasta con la imagen más represiva que posteriormente asociaría a la religión.

"Me encantaba. Lo disfrutaba muchísimo . Pensaba: Estoy bailando, estoy cantando, estoy hablando con Jesús, ¡me encanta! Pero, como suelo hacer, me tomé un incidente demasiado en serio y me obsesioné y me enfadé mucho".

La experiencia terminó abruptamente después de que su madre, marcada por la culpa católica y preocupada por si su hija podría llegar a sufrir lo mismo, decidió poner fin a aquello. Sin embargo, la prohibición no hizo que desapareciera su curiosidad: durante un tiempo, Shephard incluso recuerda haber leído a escondidas una Biblia infantil para descubrir qué era aquello que se le había presentado como prohibido.

Con los años, su distanciamiento de la religión se volvió también una cuestión política y personal. "Lo asociaba con la opresión de la comunidad queer y el rechazo a las personas por ser diferentes", cuenta. Aun así, esa distancia intelectual no terminaba de borrar su fascinación por la experiencia espiritual. "Si voy a una iglesia lloro. Sobre todo a una iglesia carismática y entusiasta donde la gente canta y baila. Es muy conmovedor".

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