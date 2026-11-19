Desde este lunes, los suscriptores de Prime Video pueden ver el primer capítulo de la nueva temporada de 'La que se avecina', la decimoséptima para ser más concretos. Un verdadero hito en la televisión española que deja claro que, críticas aparte, no estamos ante una serie más. De hecho, logró situarse a las pocas horas como el contenido más visto de la plataforma, por encima de 'El Señor de los Anillos: Los anillos de poder'. Parte de este éxito se debe a sus guionistas, pero también a un reparto en el que siguen figurando muchos de sus actores originales. Por ejemplo, Nacho Guerreros.

Como Coque, Guerreros ha acabado convirtiéndose en una de las figuras más queridas de la ficción, hasta el punto de sobrevivir a mudanzas, cambios de vecindario, incorporaciones y despedidas de numerosos compañeros del elenco. De hecho, como tantos otros integrantes de la serie, llegó directamente de 'Aquí no hay quien viva', por lo que lleva más de dos décadas siendo un rostro habitual para la audiencia. Sin embargo, eso no quiere decir que abrirse camino como actor le resultara fácil. Tardó muchos años en hacerse un hueco en la profesión y así se puso a recordarlo en una entrevista.

"Vengo de una familia trabajadora que me inculcó ciertos valores"

"Conozco mucho las sombras de esta profesión, porque a mí me costó mucho. No he sido ni marido de nadie, ni hijo de, ni primo, ni nieto. Vengo de una familia trabajadora que me inculcó ciertos valores: tenía que ganar lo mío luchando, estudiando y trabajando. Y como conozco esas sombras, sé valorar mucho más todo lo bueno que me ha traído. Tardé 14 años en vivir de lo mío. Me tuve que dedicar a otras cosas: seis años trabajando con personas con discapacidades, de camarero cuando era más joven, incluso en los primeros años de los 2000", explicó en una conversación con El Mundo, dejando claro que está muy agradecido al público, y que no le gusta entrar en temas políticos: "Soy parte de unas series que ven millones de personas de cualquier ideología".

"Tengo la conciencia tan tranquila que todo lo que me puedan decir"

"Yo no me puedo quedar con una ideología. Tengo la suerte de haber podido ver realidades tan diferentes que valoro mucho lo privilegiado que soy. Y nunca he tenido que pagar peajes, no he ido a estrenos a darle a la gente palmaditas en la espalda, no he lamido culos que no quiera lamer. Tengo la conciencia tan tranquila que todo lo que me puedan decir por un vídeo me da igual", quiso agregar en la mencionada entrevista..

Dejando atrás este tema, la entrevista lo aborda más en profundidad por si os interesa, Nacho Guerreros también mostró su felicidad de que 'La que se avecina haya' triunfado no solo en España: "Fíjate: en Bulgaria hubo una fiebre por aprender español gracias a 'La que se avecina'. Eso me hace sentir muy orgulloso. Por eso le digo a personas que piensan que los actores no hacemos nada: hacemos mucho, porque llevamos nuestra lengua más allá de nuestras fronteras".

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