Hay animes que parecen que van a estar perdidos para siempre, especialmente si hablamos de series de hace 20 y 30 años. Una de ellas es 'Slam Dunk', el mítico anime de baloncesto con el que creció toda una generación y a la que Hanamichi Sakuragi tuvo temblando de emoción.

Hora de volver a la cancha

El anime de 'Slam Dunk' se estrenó en 1993 de la mano de Toei Animation y llegó a contar con 101 episodios. Por desgracia, no está disponible en ninguna plataforma de streaming y en España era bastante inaccesible, pero desde Pluto TV nos acaban de dar una alegría tremenda.

Al igual que han ido haciendo con otros animes clásicos con 'Saint Seiya', 'Dragon Ball' o 'Lupin III', ahora Pluto TV acaba de dedicar un canal en exclusiva a 'Slam Dunk'.

Desde ya mismo se puede ver el anime clásico en la plataforma de streaming, con capítulos emitiéndose todo el día completamente gratis. Eso sí, 'Slam Dunk' únicamente está disponible con el doblaje en castellano que se realizó en su momento para su emisión en España.

La verdad es que da gusto ver cómo Pluto TV sigue apostando por los animes clásicos, especialmente cuando van tocando aniversarios, y nos da una alegría con series que suelen ser ilocalizables de otra manera. Si luego la maratón de 'Slam Dunk' nos sabe a poco, siempre podemos complementarla con 'The First Slam Dunk', la magnífica película que dirigió el propio Takehiko Inoue centrada en uno de los partidos más importantes para sus jugadores.

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