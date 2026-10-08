Los Caballeros del Zodiaco celebran su 40 aniversario por todo lo alto: 'Saint Seiya' estrena la Saga de Hades completamente gratis esta misma semana

Se dice rápido, pero esta semana se cumplen 40 años desde que se estrenó en Japón el anime de 'Saint Seiya', que por aquí conocimos en su momento con 'Los Caballeros del Zodiaco'. En 1986 arrancó por primera vez la serie de televisión, que introdujo a toda una generación a la lucha de Seiya y sus compañeros por proteger a la reencarnación de la diosa Atenea en la Tierra.

Feliz cumpleaños, Seiya

Desde entonces, la saga no ha parado de crecer y crecer, dando pie a una franquicia magnífica que se encuentra entre los animes más icónicos. En Pluto TV ya le tienen dedicado un rincón desde el año pasado, donde se puede ver la serie de anime original, pero a partir de esta misma semana sumamos nuevos capítulos.

El próximo 11 de octubre, coincidiendo con el 40 aniversario del estreno de la serie, se empezará a estrenar en Pluto TV la Saga de Hades. Esta fue una saga de tres temporadas estrenadas en 2002 directamente a video, y que continuaba la historia del anime original, en este caso con Seiya, Shiryu, Hyoga, Shun e Ikki enfrentándose a Hades, el dios del Inframundo.

El mismo 11 de octubre a las 21:00h se estrenaran los tres primeros episodios de la saga, y luego la programación continuará de lunes a jueves a las 21:00h con tres nuevos episodios cada noche. Así que la programación hasta completar las tres temporadas se nos quedaría en: 'Santuario', del 11 al 14 de octubre, 'Inferno', del 19 al 22 de octubre, y 'Elysium', los días 26 y 27 de octubre.

Además de en Pluto TV, la serie clásica de 'Saint Seiya' y 'Saint Seiya: Capítulo de Hades' se pueden ver en AnimeBox. Aunque ahora en Pluto TV nos han puesto el aniversario de Seiya en bandeja para poder ver el anime en abierto si aún teníamos esta saga pendiente.

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