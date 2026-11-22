Hay personajes que parecen tener más vidas que un gato y James Bond es, sin duda, uno de ellos. A lo largo de más de seis décadas en la gran pantalla, el agente 007 se ha enfrentado a todo tipo de amenazas, ha escapado de trampas imposibles y ha salido con vida de tiroteos multitudinarios. Tanto es así que un recuento de sus aventuras cinematográficas cifra en 4.662 las ocasiones en las que han disparado contra él durante los primeros 50 años de la saga. Una cifra que las posteriores entregas elevaron todavía más, acercándola a los 5.000 disparos.

La estadística resulta especialmente llamativa si tenemos en cuenta la cantidad de enemigos a los que ha tenido que plantar cara. Desde asesinos a sueldo hasta organizaciones criminales con ejércitos de secuaces, Bond ha sido el objetivo de innumerables armas de fuego. Sin embargo, ninguno de esos intentos consiguió acabar con él. Al menos, no de la manera que cabría esperar.

La franquicia comenzó en 1962 con Agente 007 contra el Dr. No, dando forma a un universo de espionaje, localizaciones exóticas, dispositivos tecnológicos y espectaculares secuencias de acción. Su origen está en las novelas de Ian Fleming, que incorporaban elementos de las experiencias del propio autor en el mundo de la inteligencia y el espionaje durante la Guerra Fría.

Desde entonces, cada intérprete ha aportado su propia versión del personaje. Y aunque las primeras películas, especialmente las protagonizadas por Sean Connery y Roger Moore, apostaban por un tono más desenfadado y, en ocasiones, abiertamente exagerado, la saga fue evolucionando hacia historias con amenazas más reconocibles y un protagonista más vulnerable.

'Sin tiempo para morir' rompió una regla histórica

La paradoja es que, después de sobrevivir a miles de disparos, Bond terminó encontrando la muerte por primera vez en 'Sin tiempo para morir' (2021). La última película de Daniel Craig como 007 reservó para el personaje un desenlace completamente distinto a lo que había sido habitual en la franquicia.

En su enfrentamiento final con Lyutsifer Safin, interpretado por Rami Malek, el agente consigue rescatar a Madeleine Swann y a su hija Mathilde. Sin embargo, para impedir que las armas biológicas del villano puedan utilizarse, es necesario destruir sus instalaciones mediante un ataque con misiles.

Bond decide quedarse en la isla, aun sabiendo que no tendrá escapatoria. Su sacrificio permite que sus aliados, entre ellos Nomi, Q y Eve Moneypenny, puedan completar la misión. De esta manera, el personaje no muere abatido por un enemigo, sino como consecuencia de una decisión consciente para proteger a las personas que quiere.

Daniel Craig como James bond en 'Sin tiempo para morir'

El desenlace fue uno de los más sorprendentes de toda la saga y también uno de los más controvertidos entre sus seguidores. Sin embargo, Daniel Craig defendió la decisión de acabar con el personaje durante su etapa. El actor consideraba que Bond necesitaba un "reinicio" para que el siguiente intérprete pudiera construir una versión propia y diferenciarse de lo anterior.

Un agente cada vez más humano

La muerte de 007 también refleja el cambio que ha experimentado la franquicia con el paso de los años. Las películas de Timothy Dalton, Pierce Brosnan y, especialmente, Daniel Craig fueron introduciendo un Bond más expuesto al dolor, las consecuencias de sus decisiones y las amenazas del mundo real.

Eso no significa que haya dejado de protagonizar situaciones extraordinarias, pero sí que la saga ha ido dejando atrás parte de la invulnerabilidad casi cómica de sus primeras entregas.

Y ahí reside una de las particularidades de 'Sin tiempo para morir': después de esquivar miles de balas, James Bond encontró su final precisamente cuando dejó de intentar salvarse a sí mismo. Una despedida que transformó por completo la imagen del agente más famoso del cine y que, además, dejó abierta la puerta a una nueva etapa que ahora corre a cargo de Robert Pattinson, el nuevo agente 007.

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