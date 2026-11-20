Si creíais que las películas de hoy en día hacen cualquier cosa por llamar la atención del público, deberíais ver lo que hacían en los inicios del cine: desde meter un león en la habitación de un hotel a nombre de T. R. Zann para promocionar 'La venganza de Tarzán' hasta fingir el coma de una espectadora durante 12 horas para crear titulares y que la gente fuera a ver 'Trilby'. Sin embargo, no todas las campañas de marketing desquiciadas llegaron a completarse, y eso que algunas costaron sus buenos billetes: es el caso de 'No soy ningún ángel', de 1933, que pretendía darlo todo... y se quedó en nada por el cambio más tonto.

Repites como un loro

En la era de la Gran Depresión, muchos creen que Mae West salvó el cine ella sola, casi sin despeinarse. Al fin y al cabo, no había nadie más escandalosa que ella sobre el escenario, ¡incluso en 1927 pasó ocho días en la cárcel por su obra 'Sex'! Guionista, actriz, cantante, cómica y sex symbol: antes del Código Hays, West se convirtió en todo un icono del séptimo arte, que, además, también trabajaba tras las cámaras. De hecho, la primera vez que le dejaron escribir un guion para cine fue, precisamente, en 'No soy ningún ángel'.

Ella fue la protagonista junto a Cary Grant, y consiguió que la película se convirtiera en el mayor éxito del año para Paramount. Sin embargo, quizá hubiera sido incluso mayor si la campaña de marketing que habían pensado no se hubiera venido abajo. Originalmente, el equipo de publicidad de Paramount creyó que sería buenísima idea entrenar a 50 loros para decir el nombre de la película en bucle, y entonces instalarlos en distintos cines a lo largo de Estados Unidos una semana antes del lanzamiento, para que a la gente le sirviera de avanzadilla, a modo de teaser.

Para conseguirlo, pusieron a todos los loros en una habitación y pusieron la grabación de alguien diciendo el título original, 'It Ain't No Sin' ('No es ningún pecado') en bucle, hasta que lo consiguieron. ¿Cuál fue el problema? Lo podéis imaginar: los censores decidieron que no se podía titular así y obligaron a que se llamara 'No soy ningún ángel' en el último minuto. Rendidos ante algo que no podían controlar y con 50 loros ya entrenados en las manos, los miembros del equipo de publicidad del estudio dieron una rueda de prensa, prometiendo soltarlos en una jungla de América del Sur, donde, supongo, siguieron repitiendo 'It Ain't No Sin' durante años haciendo publicidad al resto de animales.

No, en la película no salían loros, por si lo estabas pensando

Ya sabéis: cuando veáis una campaña viral en TikTok y creáis que se están pasando de la raya por conseguir publicidad, pensad en esos loros perdidos por la selva a los que les arruinaron la posibilidad de ser estrellas de cine. Antes de TikTok, al fin y al cabo, también se podía hacer el ridículo.

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