Normalmente, cualquier atisbo de violencia en cine y televisión es simulado. Con honrosas excepciones en las que sea necesario mostrar la dureza de la acción, muchas escenas en telenovelas, dramas y sitcoms contienen cierta coreografía a la hora de, por ejemplo, que un personaje abofetee a otro. Sin embargo, unos de los golpes físicos más recurrentes e icónicos de la televisión no tenían nada de falso.

Me refiero a las collejas de Sole, uno de los momentos cómicos recurrentes de una de las comedias más míticas de Telecinco (y la televisión española en general), '7 vidas'. Un acto que constituyó toda una marca de imagen para el personaje interpretado por Amparo Baró, que las repartía para "corregir" principalmente a alguno de sus hijos.

Será porque echaba de menos tanto tiempo sin collejearte

«Yo he tenido dolores de cuello», comentaba Javier Cámara en un coloquio con Fuera De Series. El actor, que interpretó a Paco, el amigo y vecino de David (Toni Cantó), recordó en ese entonces que la actriz era prácticamente una maestra en eso del collejeo y que ni siquiera se reservaba en los ensayos.

Tanto es así que hasta se le quedaba la marca:

«Las collejas de Amparo Baró eran tan de verdad que hasta en los ensayos eran de verdad. Amparo Baró daba collejas a diestro y siniestro y con mucha pericia porque sonaban muy bien. Yo he tenido dolores de cuello. La mano de Amparo Baró era muy pequeñita, pero yo la he tenido marcada todo el tiempo en mi cuello. Pero la verdad es que te metía en situación.»

La razón por la que eran tan de verdad era porque como actriz tan consagrada al teatro no podía simularlo: «No se puede hacer teatro con eso. Yo capitalizo las emociones que tengo y las introduzco en mi interpretación. Pero una colleja es una colleja. La colleja venía conmigo.», comentaba la actriz en una entrevista con El País.

Y tan consigo que venía que se convirtió, como decíamos, en marca tanto personal como de la serie. La famosa colleja empezó a ser repartida no solo a Paco y posteriormente a Félix (Florentino Fernández) sino también al resto de la tropa y estrellas invitadas que se pasaban bien por el Casi Ke No bien por los pisos de los protagonistas. Incluso algún guiñol se mereció la colleja.

La actriz, que falleció en 2015, aseguraba que a ella nunca le han dado una colleja pero que sabía exactamente el efecto que dejaban: «Sé cómo se le quedaba el cuello a Javier Cámara y a Florentino [Fernández]. Tiene que doler.»

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