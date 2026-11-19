Desde hace unos días, pensar en Robert Pattinson es hacerlo en un personaje tan valiente, chulo, encantador y, hasta cierto punto —solo hasta cierto punto—, respetable como James Bond. No obstante, antes de ser fichado como el nuevo y flamante 007 de Amazon MGM Studios, el actor británico ha destacado este mismo curso cinematográfico con un papel en las antípodas del espía al servicio secreto de su Majestad.

En defensa de Pattinson

Este no es otro que el de Antínoo, el pusilánime, despreciable y pérfido antagonista al que dio vida, con no poco éxito, en 'La Odisea' de Christopher Nolan. Un rol que le ha servido para ser objeto de no pocos memes y parodias y, de paso, para ganarse un considerable número de elogios por parte del público, de la crítica y, de paso, de compañeros de profesión de la talla de Ben Affleck, su predecesor en la saga cinematográfica de Batman.

Tal y como cuentan en Entertainment Weekly, Affleck se deshizo en elogios ante una interpretación en la que Pattinson tenía todas las de perder. Así lo explicó Matt Damon, con quien el bueno de Ben compartió impresiones después de una proyección a la que acudieron juntos.

Probablemente, Ben Affleck estuvo hablándome durante 20 minutos solo de Rob después de ver la película. Cuando hablan de una interpretación valiente, Ben me dijo: “Tuviste la ventaja de contar con todo el poder y la fuerza de la narrativa de Christopher Nolan respaldándote”, y yo le respondí: “Sí”.

Y me dijo: “Rob tenía todo el peso, la fuerza y el poder de la narrativa de Christopher Nolan cayendo sobre él. Y la forma en que lo hizo… era como ver a un tío lanzándose contra una avalancha”.

Damon, como era de esperar si tenemos en cuenta que un actor puede dar lo mejor de sí cuando tiene a alguien completamente entregado a la causa dándole la réplica, estuvo completamente de acuerdo con su amigo del alma.

En cada momento en el que [Pattinson] podía mostrarse más cobarde, más detestable, se le veía darle vueltas a la cabeza: “¿Cómo podría empeorar aún más las cosas para mí?”. Y era muy divertido verlo porque es un actor muy dinámico y muy interesante.

No sabemos si será por 'La Odisea', por 'Primetime', o por 'Dune 3', pero algo nos dice que Robert Pattinson rascará alguna que otra merecida nominación en esta temporada de premios. Si es por el papel más detestable de su carrera, bienvenida sea.

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