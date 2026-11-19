'Los anillos de poder' es, en el fondo, una tragedia sobre el ascenso del mal y cómo avanza poco a poco intentando conquistar la Tierra Media. El Señor Oscuro, también conocido como Sauron (Charlie Vickers), se ha convertido en el auténtico protagonista de esta historia gracias a sus constantes engaños y manipulaciones, con los que consigue enfrentar a unos personajes con otros y destruir sus vidas.

Una de las víctima más trágicas ha sido Celebrimbor (Charles Edwards), a quien fue envenenando psicológicamente episodio tras episodio, aprovechándose de su orgullo y su ambición hasta convertirlo en su aliado. Una relación que terminó de la forma más cruel posible.

Ojo, que a partir de aquí habrá spoilers de la serie

El macabro trofeo de Sauron

La secuencia en cuestión que revela cómo termina Celebrimbor tiene lugar cuando Sauron regresa a su despacho en Barad-dûr después de fracasar una vez más en su intento de forjar el Anillo Único. Allí recibe una visita inesperada: el fantasma del propio elfo, que aparece para recordarle sus fracasos y burlarse de su incapacidad para reproducir una obra tan extraordinaria como la suya.

Pero lo verdaderamente perturbador no es su aparición, sino lo que encontramos justo delante del Señor Oscuro: el cadáver putrefacto del elfo, todavía atravesado por flechas y colgado de una pared.

La imagen es tan desagradable como cruel, porque el cuerpo de Celebrimbor se ha convertido en una especie de trofeo de guerra, con la carne descompuesta y el esqueleto a la vista. No es una decisión tomada por necesidad ni algo que Sauron haya conservado por casualidad: el Señor Oscuro mantiene sus restos allí para exhibirlos y dejar claro hasta dónde llega su desprecio por aquellos que se atreven a desafiarlo.

La escena, además, tiene una conexión directa con los escritos de J.R.R. Tolkien. En los libros, el cuerpo de Celebrimbor también termina convertido en un estandarte para las tropas de Sauron. El propio autor describe cómo fue "colgado de un poste, atravesado por flechas de orcos" y exhibido frente a las fuerzas de Elrond.

De ahí procede el término "Celebrimbanner" con el que los fans suelen referirse a uno de los actos más despiadados del Señor Oscuro. No es precisamente fácil destacar una crueldad entre todas las atrocidades que ha cometido Sauron, pero esta demuestra hasta qué punto disfruta humillando a sus enemigos incluso después de acabar con ellos.

Lo más curioso es que una escena tan macabra como esta también da pie a uno de los momentos más divertidos del episodio. El fantasma de Celebrimbor no aparece para atormentar a Sauron con amenazas, sino para meterse con él y recordarle que no está a la altura de su talento como herrero.

Sus comentarios llegan incluso a asegurar que los propios orcos sienten lástima por las patéticas habilidades de su señor para la orfebrería. Y lo mejor es comprobar cómo los insultos van haciendo mella en Sauron, que cada vez está más irritado. Habrá que ver a dónde le lleva todo esto.

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