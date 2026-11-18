Después de meses de tira y afloja sobre quién será el nuevo James Bond, hace dos días se terminó el misterio con el anuncio oficial de Robert Pattinson como el nuevo agente 007.

Tras decir adiós a Daniel Craig, la franquicia de espías entra en una nueva etapa completamente nueva, con nueva directiva, productora y protagonista desde Amazon MGM. Y, como no podía ser de otra manera, Jeff Bezos no ha querido dejar ningún detalle al azar.

La elección era obvia

Tanto si nos gusta la idea de Robert Pattinson como James Bond como si no, ya sabemos a quien darle las gracias o a quien culpar: directamente a Jeff Bezos. O, por lo menos, el fundador de Amazon ha afirmado que ha estado muy involucrado en todo el proceso para encontrar al nuevo 007.

"Hemos tenido un proceso muy ajustado, y tomamos la decisión final el viernes. Inicialmente teníamos un grupo muy grande, y fuimos cortando la selección a cinco finalistas. Hicimos tests de pantalla reales, a la antigua usanza, con esos cinco finalistas", dijo Jeff Bezos, como recogen en Variety.

"Fue muy interesante. Con el vestuario completo, y escenarios reales y otros actores con ellos. Hicimos tres escenas diferentes con cada uno de los cinco finalistas, y cuando nos reunimos el viernes pasamos un par de horas mirando todas las pruebas y revisándolo todo".

Según Bezos, Bond es uno de esos papeles con los que te conviertes en una estrella. Y, como Pattinson ya es un nombre conocido, al principio tenía sus reservas a la hora de ficharle porque ya es tremendamente famoso. Sin embargo, según se fue acortando la lista y se quedaron con los cinco candidatos finales, para Jeff Bezos, se volvió obvió que Pattinson era la mejor elección.

"Cuando llegamos a esta lista de cinco, todos eran asombrosos. Pero había algo especial sobre Rob y su actuación. Inmediatamente, no hubo debate posible", afirmó Bezos. "Denis [Villeneuve], el director... Todos gravitamos hacia Rob. Inicialmente, estábamos un poco en contra de él porque ya es muy famoso, y quizás deberíamos haber elegido a alguien más desconocido, pero en las pruebas era obvio que es James Bond".

Jeff Bezos no se ha querido mojar sobre quiénes eran los otros finalistas y aunque en los mentideros sonaron muchos nombres durante años, la lista de finalistas más rumoreada en Hollywood incluía a Callum Turner, Josh O’Connor, Jack Lowden y Nicholas Hoult. El de Robert Pattinson fue de los últimos a entrar en la lista de rumores, pero parece que una vez que el actor de 'The Batman' entró al ruedo, se acabó la competición.

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