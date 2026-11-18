Cada intento de revolución y de protesta organizada se encuentra con las mismas cuestiones que tratan de ofrecer resistencia a la misma. Sobre si es pertinente, sobre si está resultando demasiado incómoda, sobre si los que la encabezan son figuras idílicas para estar siendo representantes. Mayormente es ruido para intentar desviar de las cuestiones pertinentes que se reclaman.

Una revolución tiene ya bastantes dificultades para producirse de por sí, y desde luego rara vez se produce sin resultar un incordio. Una atinada observación ya señalaba que estos cambios no son realmente televisados, siempre se observan como loables a posteriori, pero el proceso para llegar a ellos es sacrificado y duro, algo que intenta capturar ‘Siendo Heumann’ (’Being Heumann’).

Tenemos seres humanos

La última película de Siân Heder, ganadora del Oscar hace unos años a partir de la bienintencionada ‘CODA: Los sonidos del silencio’ (’CODA’), vuelve a la conversación de premios con otro drama centrado en personas con discapacidad. En esta ocasión, relata la historia real de una activista por los derechos humanos en una película que está asomándose en el puesto número 1 de más vistas en Apple TV en un total de 46 países, donde hace su estreno mundial.

En 1977, varios grupos de personas con discapacidad protestan ante la falta de firma de una iniciativa que garantice la accesibilidad de las personas del colectivo a derechos fundamentales como la educación o entrar en lugares públicos. Judy Heumann, cansada de ser ignorada sistemática con sus protestas, lidera una ocupación de un edificio gubernamental en San Francisco para que sus reclamaciones sean escuchadas por el gobierno estadounidense.

Heder vuelve a mostrar una adopción bastante férrea de códigos y formas muy familiares en el cine adulto comercial de toda la vida, aunque aquí tiene un valor de producción más próximo a la película de presupuesto medio y no tiene que aparentar ser una indie. Lo que vemos en ‘Siendo Heumann’ es fórmula pura y dura.

‘Siendo Heumann’: todo por la causa

Vemos esfuerzo por ser respetuosa con los personajes satélites que hay sumados a la causa, tan relevantes en su esfuerzo como la protagonista, a la que cuida en su perspectiva pero trata de no santificarla. No intenta, eso sí, profundizar en una psicología más completa ya que su interés está puesto en la lucha por una causa noble.

Es una película que podría perfectamente quedarse en lo puramente anecdótico por ese énfasis desmedido en su buena voluntad. Ciertamente nunca trasciende, aunque sí sabe mover las piezas de drama, de humor y del biopic de línea dura para resultar entretenida en su transcurso. Una manera bastante efectiva de acércanos a una historia, una causa y una perspectiva poco común. Es realmente apacible de ver, lo cuál es curiosamente paradójico para relatar a un personaje que precisamente logró cosas a base de incomodar.

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